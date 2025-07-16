İsias Oteli Davası: İhmali Bulunan Kamu Görevlileri Hakim Karşısında

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde Adıyaman'da 72 kişinin yaşamını yitirdiği İsias Otel'in yıkılmasına ilişkin ihmali bulunduğu gerekçesiyle haklarında dava açılan kamu görevlileri 2'nci kez hakim karşısına çıktı.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde, Adıyaman'da bulunan İsias Otel yıkıldı. Enkaz altında kalan turnuva için kente gelen aralarında Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenci voleybolcular ve antrenörler ile tur rehberlerinin de bulunduğu 72 kişi yaşamını yitirdi. Otelin yıkılmasına ilişkin başlatılan soruşturmada ihmali bulunan kişiler hakkında dava açıldı.

Ayrıca, otelin ilk yapım tarihi olan 1993 yılında ruhsatına onay veren dönemin Adıyaman Belediyesi İmar Müdürü Y.G., 2001 yılındaki ikinci yapı ruhsatında imzası bulunan İmar Müdürü M.S.A., Ruhsat Büro Şefi B.B., dönemin Belediye Başkan Yardımcısı O.B., Yapı Kontrol Biriminde görevli daimi işçi A.K., Ruhsat Büroda görevli teknisyen F.K., 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde de başka bir dava açıldı.

Kamu görevlileri hakkında açılan davanın 2'nci duruşması öncesi otelde yaşamını yitirenlerin yakınları ellerinde pankart ve dövizler ile adliye önünde toplandı. Duruşmayı izlemek üzere kente gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, İsias Otel davasını KKTC hükümeti olarak en başından beri büyük dikkat ve hassasiyetle takip ettiklerini belirterek, "Bizlerin burada bulunması, bu büyük acıyı yaşayan ailelerimizle aynı hissiyatı taşıyan bir devletin ve halkının, ailelerin yanında dimdik durma iradesidir" dedi.

Başbakan Üstel ve depremde otelde hayatını kaybedenlerin yakınları daha sonra duruşmayı izlemek üzere adliyeye girdi.