İsias Otel'e ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı davada yeni bilirkişi raporuna gerek yok kararı

ADIYAMAN'da 6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılan ve 72 kişinin yaşamını yitirdiği İsias Otel ile ilgili kamu görevlileri hakkında açılan davada mahkeme heyeti, yeniden bilirkişi raporu alınmasının gerek olmadığına karar verdi.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023 depremlerinde Adıyaman'daki İsias Otel de yıkıldı. Enkaz altında kalan ve turnuva için kente gelen, aralarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı, voleybolcu öğrenciler ve antrenörler ile tur rehberlerinin de bulunduğu 72 kişi yaşamını yitirdi. Otelin yıkılmasına ilişkin soruşturmada ihmali bulunan kişiler hakkında dava açıldı. Ayrıca otelin ilk yapım tarihi olan 1993 yılında ruhsatına onay veren dönemin Adıyaman Belediyesi İmar Müdürü Y.G., 2001 yılındaki ikinci yapı ruhsatında imzası bulunan İmar Müdürü M.S.A., Ruhsat Büro Şefi B.B., dönemin Belediye Başkan Yardımcısı O.B., Yapı Kontrol Biriminde görevli daimi işçi A.K., Ruhsat Büroda görevli teknisyen F.K. hakkında 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde de başka bir dava açıldı. Kamu görevlileri hakkında açılan davanın 4'üncü duruşması öncesi otelde yaşamını yitirenlerin yakınları, ellerinde pankart ve dövizlerle adliye önünde toplandı. Duruşmayı takip edenler arasında KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya ile siyasi parti temsilcileri de yer aldı.

'BİZ ŞAMPİYON MELEKLERİMİZİ UNUTMADIK'

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, "Adıyaman halkı, bizleri televizyonları başında izleyen Türkiye Cumhuriyeti halkı, gözü kulağı bizde olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kıymetli halkı, 6 Şubat'ta Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşanan depremde hayatını kaybeden insanlarımızı bir kez daha saygıyla anıyoruz. 6 Şubat depreminde biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak da birçok insanımızı yitirdik. Bu depremde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin evlatları olan çocuklarımız, bir müsabaka ve yarışmaya katılmak üzere buraya gelmişti. Maalesef o depremde onları da kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Biz şampiyon meleklerimizi unutmadık, unutturmayacağız. Onlara verdiğimiz bir söz var ve o sözün arkasındayız" dedi.

'BURADA BİR BABA OLARAK BULUNUYORUM'

Üstel, "Bugün burada halkımızla birlikteyiz. Her kesimi temsilen buradayız. Hukuk davamızda istediğimiz cezalara henüz ulaşılamamış olmasına rağmen, iyi bir sürecin alındığını ifade ediyorum. Ancak bu cezanın daha ileriye gitmesi için hukuk mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Bugün de yine halkımızla birlikte, hükümetimizle, muhalefet partilerimizle, milletvekillerimizle ve toplumumuzun tüm kesimlerini temsil eden insanlarımızla Adıyaman'dayız. Hep birlikte adaletli bir hukuk davasına şahitlik edeceğiz. Ben bugün burada bir başbakan olarak değil, bir baba olarak bulunuyorum. Bir annenin, bir babanın acısını hissederek buradayım. Yüreği kan ağlayan annelerimizle, babalarımızla ve halkımızla birlikteyim. Bir kez daha Türkiye Cumhuriyeti adaletine güvendiğimizi ve adaletin bugün en iyi şekilde tecelli edeceğine olan inancımızı ifade ediyorum. Hukuk davalarında istediğimiz sonuç bugün alınmasa bile, o sonuca ulaşana kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Bugün istediğimiz neticeyi alamazsak da bunun sonuna kadar takipçisi olacağız. Burada gördüğünüz gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni temsil eden tüm kesimler bir yürek, tek vücut olmuş durumdadır. Adıyaman'da yargıçların vereceği kararı dört gözle bekliyoruz" diye konuştu.

'BASİT İDARİ BİR HATA DEĞİL'

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya ise "Adalet için burada bulunan tüm vicdan sahibi insanlar, evlatlarımızın odalarının boş kaldığı, çocuklarımızın yokluğunda yaşamaya mahkum edildiğimiz o günden beri dinmeyen acımızla bugün bir kez daha buradayız. Adalet arayışımız, gelinen aşamada savcılık makamının kamu görevlileri yönünden sunduğu mütalaa nedeniyle bugün yeni ve kritik bir eşikten geçmektedir. Söz konusu mütalaa, dosyada mevcut olan bilimsel raporlar, teknik tespitler ve açık mevzuat ihlalleriyle bağdaşmamaktadır. Kamu görevlilerinin eylem ve ihmallerinin bilinçli taksir kapsamında değerlendirilmesi, yaşananların hukuki ve fiili gerçekliğini karşılamaktan uzaktır. Bu dosyada tartışılan mesele, sıradan bir kontrol eksikliği, denetim ihmali ya da basit bir idari hata değildir. Ortada, açıkça tespit edilmiş aykırılıkların farkında olunmasına rağmen görmezden gelinmesi, hukuka aykırı yapılaşmaya izin verilmesi ve insan hayatını doğrudan tehdit eden bir yapının kullanımının sürdürülmesine göz yumulması vardır" dedi.

'YAŞANANLAR KAÇINILMAZ DEĞİLDİ'

Ruşen Yücesoylu Karakaya, "Bilimsel raporlar nettir. Grand İsias Otel, yıkılması gereken, iskan verilmemesi gereken ve bariz biçimde can güvenliği riski taşıyan bir yapıydı. Bu gerçekler bilinmesine rağmen gerekli işlemler yapılmamış, kamu yetkisi halkın yaşam hakkını korumak yerine etkisiz ve göstermelik yaptırımlarla sınırlandırılmıştır. Deprem gerçeği inkar edilemez. Ancak bir binanın saniyeler içinde çökerken içindekilere hiçbir yaşam şansı tanımaması doğanın değil, insan eliyle alınan ya da alınmayan kararların sonucudur. Yaşananlar kaçınılmaz değil, öngörülebilir ve önlenebilir niteliktedir. Bu nedenle kamu görevlilerinin sorumluluğu yalnızca 'denetim yapılmaması' ile açıklanamaz. Asıl sorumluluk, açık tehlikeyi bilerek görmezden gelmek, mevzuata aykırı yapıyı bilerek sistem içinde tutmak ve doğacak sonucu öngörmesine rağmen bu sonucun gerçekleşmesini kabullenmektir" diye konuştu.

DURUŞMA ERTELENDİ

Diğer yandan mahkeme heyeti, talepleri değerlendirerek mevcut bilgilerin hüküm için yeterli olduğuna, yeniden bilirkişi raporu alınmasının gerek olmadığına karar verip, duruşmaya ara verdi.