Isı ekipmanları üretim fabrikasında korkutan yangın : 3 işçi dumandan etkilendi

BURSA - Bursa'da bir ısı fabrikada kabloların kısa devre yapması sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında dumandan etkilenen 3 işçi sağlık ekiplerince tedavi altına alındı.

Olay, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'nde üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, elektrik ve ısı ekipmanları üzerine faaliyet gösteren bir fabrikada elektrik kablolarının kısa devre sonucu yangın çıktı. İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri küçük çaplı yangını büyümeden kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle dumandan etkilenen 3 işçi ise olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince tedavi altına alınırken, çok sayıda işçide zehirlenme riskine karşı fabrika bahçesine çıktı.

Polis ekiplerince başlatılan tahkikat ise devam ediyor.