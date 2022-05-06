İshak Paşa Sarayı, geçen yılki ziyaretçi rekorunun ardından bayramı da yoğun geçirdi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Selçuklu ile Osmanlı mimarisiyle yapılan tarihi İshak Paşa Sarayı, Ramazan Bayramı'nı yoğun geçirdi.

Osmanlı'nın Anadolu'daki en seçkin eserleri arasında yer alan İshak Paşa Sarayı, mimarisi ve görkemli yapısıyla her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Osmanlı, Selçuklu, Barok ve Rokoko mimarisi ve süslemeleriyle dikkati çeken, 1900 rakımlı tepeye kurulu ve UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan tarihi saray, bünyesindeki cami, odalar, surlar, türbe, iç ve dış avlular, divan ile harem salonlarıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Son yıllarda ülkenin birçok ilinden tur acentelerinin bölgeye gezi programları düzenlemesiyle ziyaretçi sayısı her geçen yıl artan saray, ilin tanıtımı ve ekonomisine de büyük katkı sağlıyor.

Kovid-19 salgınına rağmen geçen yıl ağırladığı 226 bin ziyaretçiyle son 9 yılın rekor ziyaretçi sayısına ulaşan saray, Ramazan Bayramı'nı da yoğun geçirdi.

Aileleriyle saraya gelen ziyaretçiler, rehberler eşliğinde yerleşkede bulunan bölümleri gezip fotoğraf ve video çekti.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, bayramın ikinci ve üçüncü günü 5 bin 959 kişi sarayı gezdi.

"Burası gerçekten çok etkileyici bir yer"

Trabzon'dan gelen ziyaretçilerden Ali Ömer Üçler, AA muhabirine, tur acentesiyle grup halinde bölgeye geldiklerini söyledi. Bölgeyi çok beğendiklerini ifade eden Üçler, şöyle konuştu:

"Daha önce Doğubayazıt ve Van bölgesine gelmemiştim. İlk gezi durağımız İshak Paşa Sarayı ve gerçekten de çok etkileyici bir yer. İnşaatının 100 yılda tamamlandığını duyunca da çok şaşırdım. Biz Avrupa'ya geziye gittiğimizde işlemeleri görüyoruz ve 'Türkiye'de bu tarz işlemeler yok mudur' diye düşünürken Topkapı Sarayı'nda var ama bu bölgede buna rastlayacağımı çok düşünmemiştim. Burası gerçekten çok etkileyici bir yer."

"Yurt içinden ve dışından gelenler çok oluyor"

Ziyaretçilerden Miraciye Üçler ise dönemin şartlarına göre sarayın çok üst düzey mimariyle yapıldığını belirterek, süslemelerden çok etkilendiğini anlattı.

Şerafettin Serçe de ailesiyle sarayı gezmeye geldiklerini ifade ederek, "İnsan kendisini burada tarihin içinde yürüdüğü bir alanda hissediyor. Özellikle avlu bölümü Osmanlı saraylarını anımsatıyor. Bayram dolayısıyla çok yoğunluk da var. Biz de her tarafı gezdik. İnşallah bundan sonra da fırsat buldukça buraya gelmeye devam edeceğiz. Yurt içinden ve dışından gelenler çok oluyor. Mimarisi ve duvarlarındaki süslemeleri çok etkileyici buluyorum." diye konuştu.