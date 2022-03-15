İşgalin 18'inci Gününde Ukrayna Lideri Zelenski'den Mesaj - Haberler

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İşgalin 18'inci Gününde Ukrayna Lideri Zelenski'den Mesaj

DailyMotion.com - Güncel
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Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, "Bugün, hayatımız için, Ukrayna için ve bağımsızlık için savaşımızın 18'inci günü. Bugün karanlık bir şekilde başladı.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, "Bugün, hayatımız için, Ukrayna için ve bağımsızlık için savaşımızın 18'inci günü. Bugün karanlık bir şekilde başladı. Rus roketleri ve bombaları bir kez daha ülkemizi vurdu. Gün doğumundan gün batımına kadar sadece Lviv'e düşen roketlerin sayısı 30" şeklinde konuştu

DailyMotion.com / Güncel

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