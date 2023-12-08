İşgal Altındaki Ukrayna'da İnsan Hakları ve Kırım Tatarları Toplantısı yapıldı

Kırım Tatar halkı lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun katılımıyla, İnsan Hakları Günü çerçevesinde Ankara'da, İşgal Altındaki Ukrayna'da İnsan Hakları ve Kırım Tatarları Toplantısı düzenlendi.

Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Merkezi'ndeki programa, Kırımoğlu'nun yanı sıra Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Ukrayna-Türkiye Parlamentolar Arası İlişkiler Grubu Eş Başkanı Ahtem Çiygöz ve Kırım Derneği Genel Başkanı Mükremin Şahin iştirak etti.

Toplantıya, Ukrayna İnsan Hakları Ombudsmanı Dmytro Lubinets ve Ukrayna İnsan Hakları Ombudsman Yardımcısı Elvin Kadirov de internet üzerinden ve video aracılığıyla katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Mükremin Şahin, "İnsan hakları sınır tanımayan bir hak." diyerek, savaşın Ukrayna topraklarında devam ettiğini ve Rusya bu topraklardan çıkmadığı sürece anlaşma için masaya oturulmayacağını kaydetti.

Şahin, İsrail'in Filistin'e saldırılarında 60 gün içerisine 7 bin çocuk, 5 bin kadının öldürüldüğünü vurgulayarak, "Ölen 7 bin çocuğun milliyeti yok, onlar masum." ifadesini kullandı.

Büyükelçi Bodnar, Ukrayna sorununun "uluslararası bir sorumluluk" olduğunu, "Rusya'nın sivil tesisleri bombalamasının ve Kırım Tatarlarının uğradığı ayrımcılık ve şiddetin" endişe verici olduğunu belirtti.

Son 10 yılda, insan hakları savunucularının, Rusya'ya ait 5 binden fazla insan hakkı ihlali tespit ettiğine dikkati çeken Bodnar, Kırımoğlu'nun yaşadığı sıkıntılara değinerek, "Mustafa Bey evine dönemiyor." dedi.

Bodnar, gözaltında bulunan Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Neriman Celal ve arkadaşlarının maruz kaldığı "zulme" dikkat edilmesi ve bu kişilerin haklarının korunması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu ise "Dolar herkesi dost edebilir ama Tatar'ı Kırım'dan ayıramaz." dedi.

Türkiye'nin Kırım Tatarlarının Kırım'a dönebilmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her platformda Rusya'ya taleplerde bulunduğunu ifade eden Topçu, hem Ukrayna'nın hem de Kırım Tatarlarının haklı davasını desteklediğini dile getirdi.

Topçu, ayrıca 1974'ten beri Filistin'de soykırım yapıldığına işaret ederek, hem Orta Doğu hem de Ukrayna'daki barışın tüm dünyayı olumlu etkileyeceğini söyledi.

Kırımoğlu da yaklaşık 2 ay sonra Kırım işgalinin 10. yılı olacağını belirterek, Rusya'nın 10 yılda yaklaşık 1 milyon Rus vatandaşını Kırım'a yerleştirdiğini anlattı.

Daha önce Rusya'yı eleştiren faaliyetlerden dolayı yapılan cezalandırmaların şu ankilerle karşılaştırılamayacağını kaydeden Kırımoğlu, "Birkaç kelime Rusları kötülersen 17-18 yıl hapis yatıyorsun." ifadesini kullandı.