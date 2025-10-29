Haberler

İşgal altındaki Kudüs'te, Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. yılı kutlandı

Güncelleme:
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yılı, işgal altındaki Doğu Kudüs'te, Türkiye'nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen resepsiyonla, Gazze'de yaşanan insanlık felaketi nedeniyle buruk bir şekilde kutlandı.

Resepsiyona, işgal altındaki Filistin topraklarında faaliyet gösteren Türk kurumlarının temsilcileri ve diğer davetliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu.

Türkiye'nin Filistin nezdinde Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi İsmail Çobanoğlu, davetlilerin Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ederek, "Cumhuriyet Bayramı en büyük bayramımız ve şanlı tarihimizin en büyük mirasıdır." dedi.

Türkiye'nin kuruluşundan bugüne geçen 102 yılda, çevresindeki savaş, çatışma ve istikrarsızlığa karşın bir istikrar havzası haline geldiğini ve istikrar yaydığını dile getiren Çobanoğlu, başarılarla yetinilmemesi ve daha ileri götürülmesi gerektiğini vurgulayarak, "Örnek alınan ve gıpta ile bakılan bir ülkeyiz." ifadesini kullandı.

Büyükelçi Çobanoğlu, ateşkese rağmen İsrail'in Gazze'de zaman zaman tırmanışa neden olan saldırıları nedeniyle Kudüs'te Cumhuriyet Bayramı'nın coşkuyla kutlanamadığına dikkati çekerek bölgede yaşanan insani krizin bir an önce son bulması ve insani yardım girişinin sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

Gazze'deki duruma paralel olarak işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarının sürdüğüne işaret eden Büyükelçi, Filistinlilerin yüzyıllardır yaşadıkları topraklardan sürüldüğünü, topraklarına ev konulduğunu, tarım yapmalarının engellendiğini, evlerinin yıkıldığını ifade etti.

Çobanoğlu, duvarlar, tel örgüler ve askeri kontrol noktalarıyla kuşatılmış biçimde işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinlerin Doğu Kudüs'e erişiminin olmadığını hatırlattı.

Filistinlilerin yaşadığı durumun, bağımsızlığın ve egemenliğin önemini gösterdiğini belirten Büyükelçi Çobanoğlu, "Haklı davalarında Filistin halkının yanındayız. İki devletli çözüme tüm samimiyetimizle inanıyoruz. 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan egemen, bağımsız ve coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin devletinin vücut bulmasını uluslararası hukukun ve adaletin bir gereği olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Resepsiyon davetlilere yapılan ikramlardan sonra sona erdi.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
