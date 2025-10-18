İşgal Altındaki Filistinliler Zeytin Hasadı Sırasında Korku İçinde

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Burka beldesindeki Filistinliler, eskiden kültürel bir gelenek olarak ailecek geçirdikleri zeytin hasadı dönemini artık Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları nedeniyle korku ve endişeyle geçiriyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları, Burka beldesindeki Filistinli aileleri zeytin toplama dönemlerinde teyakkuz halinde olmaya zorluyor.

Zeytinlikler eskiden şarkılar ve kahkahalarla dolup taşarken, bugün ise kahkahaların yerini endişeli bekleyiş ve yerleşimci saldırılarına dair korkular aldı.

Hasat sırasındaki baskı ve saldırı endişesi, Filistinlileri sahip oldukları güzel bir geleneği dahi yaşamaktan mahrum bıraktı.

Beldede 500 yıllık zeytin ağaçlarına sahip Filistinli Muhammed Abdurrahman (67), AA muhabirine yaptığı açıklamada, hasadı İsraillilerin saldırılarından dolayı oldukça dikkatli bir şekilde yapmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Abdurrahman, "Evlerimizden çıktığımızda, güvenli şekilde geri dönüp dönemeyeceğimizi bilmiyoruz. Tarlalarda çalışıyoruz ve hayatımız tehlikede." dedi.

Filistinli Abdurrahman, ailesinin sahip olduğu yaklaşık 200 dönümlük arazinin 20 dönümünü kullanabildiğini, 40 dönümünün ise İsrailliler tarafından gasbedilerek yerleşim birimine dönüştürüldüğünü söyledi.

Filistinliler, İsraillilerin saldırıları nedeniyle zorlu bir hasat dönemi geçiriyor

Abdurrahman, bu yılki hasat dönemini "üretim açısından en verimsiz ve yerleşimci saldırıları bakımından en tehlikeli" şeklinde niteleyerek herhangi bir anda ailesiyle birlikte zeytin toplarken saldırıya uğrayabileceklerini belirtti.

Hasat sırasında herhangi bir saldırı ve hırsızlığa karşı aile üyelerinden birinin daima "gözetmen" olarak görev yaptığını aktaran Abdurrahman, "Gerçek üzüntü, kendi gözlerinizin önünde toprağınızın yağmalanıp tahrip edilmesini görüken hiçbir şey yapamamaktır." ifadelerini kullandı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Filistinlilerin arazilerini tahrip ediyor

Filistinli 75 yaşındaki Bereket Said, üç yıl önce üzerine 500 zeytin, badem ve incir fidanı diktiği tarlasının Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından tahrip edilip, ağaçların söküldüğünü ifade etti.

Aktivist Leys Berekat da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Burka beldesi arazilerinin çoğuna hasar verdiğini belirterek bu İsraillilerin her gün "ateş açma, tarlaları ve çiftlikleri yakma, evlere ve araçları kundaklama" gibi saldırılar gerçekleştirdiğini belirtti.

Berekat, "Burka'da zeytin hasadı bir zamanlar kültürel bir gelenekti artık kanlı bir döneme dönüştü. Aileler kadın ve çocukları yanlarına almaktan kaçınıyor, saldırı ihtimaline karşı bir gözetim ekibiyle çalışıyor." diye konuştu.

"Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin sadece hırsızlık ve kovma ile yetinmediğini, kontrol altına aldıkları bölgeleri Filistin varlığından arındırmak için 500 yılı aşkın yaşı olan zeytin ağaçlarını kestiğini" aktaran Berekat, Burka'da toplam arazileri yaklaşık 20 bin dönüm olmasına rağmen halkın yalnızca 500 dönümüne ulaşabildiğini söyledi.

Burka beldesi, 5 yerleşim birimi ve bir İsrail çevre yolu ile kuşatılmış durumda ve Filistinliler buraya ulaşmakta büyük zorluklar yaşıyor.

Filistin Tarım Bakanlığı, son yılların en verimsiz zeytin sezonlarından birinin yaşandığını, üretimin normal sezonun yüzde 15'ini dahi geçemediğini açıkladı.