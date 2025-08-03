İşgal Altındaki El Halil'de İsrail Saldırısı

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde bir aracı ateşe verdi, duvarlara Filistinliler aleyhinde ırkçı ifadeler içeren yazılar yazdı.

Aracı yakılan Filistinli İshak İdris, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsraillilerin, yasa dışı "Kiryat Arba" yerleşim birimi yakınlarındaki evinin çevresine baskın düzenlediğini söyledi.

İdris, İsraillilerin, evinin önünde duran aracını ateşe verdiğini sonra da kaçtıklarını aktardı.

Çevre sakinlerinin müdahale etmesine rağmen yangının yayılmasını engelleyemediklerini belirten İdris, aracın ön kısmının zarar gördüğünü ifade etti.

İdris, ayrıca İsraillilerin, evinin duvarlarına Filistinliler aleyhinde ırkçı ifadeler içeren yazılar yazdığını kaydetti.

Bölgede bu tür saldırıların sık sık tekrarlandığına dikkati çeken İdris, bu tür saldırıların yerleşim birimlerinin genişletilmesi için bölge sakinlerini tehcire zorlamayı amaçlandığını belirtti.