İşgal altındaki Doğu Kudüs'te fanatik Yahudilerin "bayrak yürüyüşü" öncesi gerginlik - Haberler

İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'te bir grup fanatik Yahudi yerleşimci, yarın yapılacak "bayrak yürüyüşü" öncesi Mescid-i Aksa'nın kapısında provokatif gösteri düzenledi.

Fanatik Yahudi yerleşimci gruplar, işgal altındaki Doğu Kudüs'ten de geçmesi nedeniyle tartışmalara yol açan "bayrak yürüyüşü" öncesinde Eski Şehir bölgesine geldi.

Yaklaşık 50 kişiden oluşan yerleşimci grup, Mescid-i Aksa'nın Kattanin Kapısı'ndan içeri girmeye çalıştı. İsrail polisinin kapıda durdurduğu grup, burada provokatif sloganlar attı.

Filistinliler de bu sırada Mescid-i Aksa'nın içinden Kattanin Kapısı'na geldi. İsrail polisi, sloganlarla sözlü sataşmalar yapan gruplar arasında demir barikat kurdu ancak herhangi bir müdahalede bulunmadı.

Yahudi yerleşimci grup, bir süre slogan attıktan sonra Kattanin Kapısı'ndan ayrılırken İsrail polisi Filistinlilerin Aksa'dan ayrılmasına izin vermedi.

Başka fanatik Yahudi yerleşimci grupların da Mescid-i Aksa'nın diğer kapılarına giderek benzer provokatif gösteriler yaptığı bildirildi.

Doğu Kudüs'te aşırı sağcı grupların provokatif "bayrak yürüyüşü"

Aşırı sağcı fanatik Yahudi yerleşimciler, 1967'de İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal etmesi dolayısıyla her yıl mayıs ayında provokatif "bayrak yürüyüşü" düzenliyor.

İsrail yönetiminin, bayrak yürüyüşünün Doğu Kudüs güzergahına girmesine izin vermesinin ülke genelinde gerginliği tırmandırmasından endişe ediliyor.

Geçen yılki provokatif yürüyüşte Yahudi yerleşimciler "Araplara ölüm" sloganları atmış, İsrail polisi de bölgedeki Filistinlilere güç kullanarak müdahale etmiş ve onlarca kişiyi yaralamıştı.

Yürüyüş, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden fırlatılan roketler ve Kudüs'te çalan sirenlerle yarıda kesilmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs 2021'de başlattığı ve 21 Mayıs'ta sona eren saldırılarında 250'den fazla Filistinli hayatını kaybetmiş, binlerce Filistinli de yaralanmıştı.

İsrail hükümeti: "Bayrak yürüyüşü rotası değişmeyecek"

İsrail hükümeti ve güvenlik birimleri, "bayrak yürüyüşünün" Eski Şehir'deki sembolik Şam Kapısı'ndan ve Filistin mahallelerinden geçmesine izin veren rotayı onaylamıştı.

Filistin yönetimi ve direniş grupları, İsrail'e "bayrak yürüyüşü provokasyonuna" karşı uyarılar yapmıştı.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, dün güvenlik kurumlarından yetkililerle yaptığı toplantının ardından yaptığı açıklamasında, "bayrak yürüyüşünün" işgal altındaki Doğu Kudüs'teki rotasında değişiklik olmayacağını söylemişti.