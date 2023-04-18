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İşgal altındaki Doğu Kudüs'te düzenlenen silahlı saldırıda iki Yahudi yerleşimci yaralandı

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te düzenlenen silahlı saldırıda iki Yahudi yerleşimci yaralandı

Güncel Haberler

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Yahudi yerleşimcilerin içerisinde olduğu araca düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Yahudi yerleşimcilerin içerisinde olduğu araca düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşimcilere ait bir araca silahlı saldırı düzenlendi.

Şeyh Cerrah Mahallesi'nde gerçekleştirilen saldırı sonucu iki Yahudi yerleşimci yaralandı.

Polis, saldırıda kullanıldığı belirtilen silahı bölgede bulduğunu açıklarken, şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor. Arama çalışmalarına polis helikopteri de havadan destek sağlıyor.

Öte yandan İsrail televizyon kanalları, polisin ve diğer güvenlik birimlerinin bölgedeki evlere ve camilere baskın düzenleyerek şüpheliyi aradığı yönündeki haberlere yer verdi.

İsrail medyası ayrıca saldırıyı düzenlediği iddia edilen kişinin güvenlik kamerası görüntülerini paylaştı.

Kaynak: AA / Enes Canlı - Güncel

Doğu Kudüs İsrail Güncel Haberler

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