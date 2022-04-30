İşgal altındaki Batı Şeria'da yerleşimcilerin saldırısına uğrayan 2 Filistinli yaralandı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde bir grup Yahudi yerleşimcinin Filistinli çobanlara saldırması üzerine 2 kişinin yaralandığı belirtildi.

El Halil'in güneyindeki "Koruma ve Direnme Komiteleri" Koordinatörü Fuad el-Umur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yahudi yerleşimcilerin güneydeki Es-Semu beldesinde kendi arazilerinde hayvanlarını otlatan çobanlara saldırdığını söyledi.

Yerleşimcilerin, çobanların üzerine köpekleri saldığını ve ikisinin yaralanmasına neden olduğunu kaydeden Umur, yaralanan 2 Filistinlinin Semu'daki bir kliniğe kaldırıldığını kaydetti.

Umur, İsrail polisinin saldırının yaşandığı yere geldiğini ancak yerleşimciler yerine Filistinlilere destek veren bir yabancıyı gözaltına aldığını aktardı.???????