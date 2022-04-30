İşgal altındaki Batı Şeria'da yerleşimcilerin saldırısına uğrayan 2 Filistinli yaralandı
AA - Gülşen Topçu - Güncel
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İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde bir grup Yahudi yerleşimcinin Filistinli çobanlara saldırması üzerine 2 kişinin yaralandığı belirtildi.
İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde bir grup Yahudi yerleşimcinin Filistinli çobanlara saldırması üzerine 2 kişinin yaralandığı belirtildi.
El Halil'in güneyindeki "Koruma ve Direnme Komiteleri" Koordinatörü Fuad el-Umur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yahudi yerleşimcilerin güneydeki Es-Semu beldesinde kendi arazilerinde hayvanlarını otlatan çobanlara saldırdığını söyledi.
Yerleşimcilerin, çobanların üzerine köpekleri saldığını ve ikisinin yaralanmasına neden olduğunu kaydeden Umur, yaralanan 2 Filistinlinin Semu'daki bir kliniğe kaldırıldığını kaydetti.
Umur, İsrail polisinin saldırının yaşandığı yere geldiğini ancak yerleşimciler yerine Filistinlilere destek veren bir yabancıyı gözaltına aldığını aktardı.???????
AA / Gülşen Topçu - Güncel