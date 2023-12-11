Üye Girişi
Haberler

İşgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler zeytinlikleri talan etti

Güncelleme:
Abone Ol

İsrail askerlerinin desteğiyle Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'daki zeytinliklerdeki mahsulleri çalarak zeytin ağaçlarını kesti. Olay, Nablus'a bağlı Avarta köyünde yaşandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimciler, İsrail askerlerinin desteğiyle Filistinlilere ait zeytinliklerdeki mahsulleri çalarak zeytin ağaçlarını kesti.

İsrailli hak örgütü Yesh Din'in kamera görüntüleriyle belgelediği olay, bu sabah Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus'a bağlı Avarta köyünde yaşandı.

Onlarca Yahudi yerleşimci, İsrail güçlerinin koruması altında, Filistinlilere ait bir zeytinliği basarak Filistinli çiftçilerin mahsullerini çaldı, ardından zeytin ağaçlarını kesti.

Görüntülerde, çok sayıda araçla zeytinlik tarım alanına gelen yerleşimcilerin yanlarında çocuklarını da getirdikleri görüldü.

Yerleşimciler zeytinliği talan ederek çaldıkları mahsulleri çuvallarla arabalarına taşırken, İsrail askerleri ise yanlarında durarak onları izledi.

Yesh Din'den yapılan yazılı açıklamada, olayın Yahudilerce kutsal Hanuka (Işıklar) Bayramı'nda gerçekleştiğine vurgu yapılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün erken saatlerde onlarca yerleşimci, Hanuka Bayramı'nı, Avarta köyünün çevresinde Filistinlilere ait zeytin ağaçlarının mahsullerini çalarak kutladı. İsrail askerlerinin de eşlik ettiği hırsızlığın ardından yerleşimciler çok sayıda ağacı kesmeye başladı."

Yahudi yerleşimci terörü artıyor

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 690 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor.

Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşimleri yasa dışı sayılıyor.

Batı Şeria, sık sık İsrail güçlerinin koruması altındaki silahlı Yahudi yerleşimcilerin baskınlarına ve saldırılarına tanık oluyor.

Filistinlilere son iki ay içinde 400'den fazla saldırı gerçekleştiren Yahudi yerleşimciler, bu saldırılarda en az 9 Filistinliyi öldürdü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 2022 sonunda işbaşına gelen koalisyon hükümetinde aşırı sağcı Bezalel Smotrich ve Itamar Ben-Gvir gibi isimlerin kritik görevlere getirilmesiyle bu saldırılar daha da arttı.

Filistinlilere yönelik ırkçı, ayrımcı eylem ve söylemleriyle tanınan her iki Bakan da uluslararası hukuka aykırı bu yerleşimlerde yaşıyor ve Yahudi yerleşimcileri şiddete teşvik etmeleriyle hatta bu şiddet eylemlerine bizzat katılmalarıyla tanınıyor.

Kaynak: AA / Güncel

Batı Şeria İsrail İsrail İnsan Hakları Hırsızlık Uluslararası İlişkiler Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Adabımuaşeret dersi müfredatında neler var? Adabımuaşeret dersi nedir, neleri içerir? Kopenhag Galatasaray maçı hakemi kim? İtalyan Daniele Orsato kimdir? Kopenhag Galatasaray şifresiz yayınlayacak kanallar hangileri? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 11-12 Aralık Benzine ve Motorine İndirim veya Zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! Kopenhag Teknik Direktörü kim? Jacop Neestrup kimdir? Midye helal mi haram mı? Midye caiz mi? Kaptanlık oyununu kim kazandı?11 Aralık kaptan kim oldu? Mavi takım, Kırmızı takım kaptanı kim oldu? 11 Aralık yeni takımlar ve kadroları! 12 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 12 Aralık Salı burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 11 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 11 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 11 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 11 Aralık 2023 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 11 Aralık 2023 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 11 Aralık Konya su kesintisi listesi! Yalı Çapkını 50.bölüm fragmanı İZLE! Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title