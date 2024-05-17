İşgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler Filistinlilere saldırdı

İşgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşimciler, Filistinli bir çobana ve çiftçilere saldırdı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, yasa dışı Yahudi yerleşimciler, El Halil kentinin Mesafir Yatta bölgesinde Filistinlilere yönelik ihlallerini sürdürdü.

Mesafir Yatta bölgesinde silahlı bazı fanatik Yahudi yerleşimciler, Filistinli bir çobana saldırdı. Saldırıya uğrayan Filistinli çoban Süleyman Yusuf Ebu Subha'nın vücudunda aldığı darbeler üzerine morluklar oluştu.

Filistinli çobanın cep telefonunu kıran Yahudi yerleşimciler, 2 koyununu da çaldı.

Mesafir Yatta'nın Agziva bölgesinde ise silahlı Yahudi yerleşimciler, Filistinli "Şetat" ailesinin arazisini basarak, tarlalarında arpa ve buğday hasadı yapmalarını engellemeye çalıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaklaşık 700 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı sayılıyor.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 504 Filistinli hayatını kaybetti.