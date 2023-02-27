İşgal altındaki Batı Şeria'da silahlı saldırıda bir Yahudi yerleşimci ağır yaralandı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Eriha kenti yakınlarında düzenlenen silahlı saldırıda bir Yahudi yerleşimcinin ağır yaralandığı bildirildi.

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria'nın merkezindeki Eriha çevresinde yer alan Beit HaArava yasa dışı Yahudi yerleşim yeri yakınında silahlı saldırı düzenlendi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı'ndan yapılan açıklamada ise saldırı sonucu 25 yaşındaki bir kişinin ağır yaralandığı ifade edildi.

Açıklamada, bilinci kapalı olduğu belirtilen yaralının ilk müdahalenin ardından Kudüs'te bir hastaneye nakledildiği aktarıldı.

İsrail basını, güvenlik birimlerinin silahlı saldırının failini yakalamak için Eriha kentinde arama başlattığını yazdı.

İsrail ordusunun 11 Filistinliyi öldürdüğü Nablus baskını

İsrail güçlerinin 22 Şubat'ta Nablus'a birkaç noktadan düzenlediği baskın bölgede gerilimi yeniden tırmandırmıştı.

Nablus'un tarihi Eski Şehir bölgesindeki bir evin etrafını kuşatan İsrail askerleri, baskını protesto eden Filistinlilere gerçek mermiyle müdahalede bulunmuş, biri çocuk, ikisi yaşlı olmak 11 Filistinliyi öldürmüş, 6'sı ağır 100'den fazla Filistinliyi yaralamıştı. İsrail ordusu, hakkında yakalama emri olan üç Filistinli silahlı kişiye operasyon düzenlediğini savunmuştu.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Huvvara beldesinde pazar günü iki Yahudi yerleşimci silahlı saldırıda öldürülmüştü. Akşam saatlerinde yüzlerce Yahudi yerleşimci, İsrail ordusunun gözetiminde Huvvara beldesine gelerek Filistinlilere karşı toplu intikam saldırıları düzenlemişti. Yerleşimciler, beldede onlarca evi ve arabayı kundaklamış, Filistinlilere saldırmış, evlerini taşlamıştı.