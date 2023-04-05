İşgal altındaki Batı Şeria'da, İsrail kontrol noktasına silahlı saldırı düzenlendi

İşgal altındaki Batı Şeria'da bir İsrail kontrol noktasına silahlı saldırı düzenlendi.

İsrail güçlerinin gece, Mescid-i Aksa'da şiddet kullanarak, kutsal mabedi "savaş alanına" çevirdiği baskının ardından bölgede gerilim tırmanıyor.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'ü bağlayan, bölgedeki en büyük kontrol noktalarından "300" adlı noktaya silahlı bir saldırı düzenlendiği belirtildi.

Olay yerinde bulunan İsrail askerlerinin saldırıya ateş açarak, karşılık verdiği kaydedildi.

İsrail güçlerinden yaralanan olmazken, saldırının şüphelisinin yakalanması için bölgede geniş çaplı arama başlatıldığı belirtildi.

Öte yandan saldırının, İsrail güçlerinin bu gece Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere karşı şiddet kullanarak müdahale ettiği baskının ardından gelmesi dikkati çekti.

Gece, Fanatik Yahudi yerleşimcilerin Yahudilerce kutsal "Pesah Bayramı" nedeniyle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleme ve burada kurban kesme çağrıları üzerine teravih namazının ardından bir grup Filistinli, Aksa'daki Kıble Mescidi'ne sığınmıştı.

İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskın sırasında, Kıble Mescidi'ndekilere, şiddet kullanarak müdahale etmiş, kutsal mabedi savaş alanına çevirmişti.

Baskında, Kıble Mescidi'ne sığınan 350'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.

Gerilimi tırmandıran baskının ardından Batı Şeria'nın El-Halil kentinde de İsrail askerlerini hedef alan bir silahlı saldırı düzenlenmiş ve 1 asker yaralanmıştı.