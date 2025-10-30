İşgal Altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere Yönelik Saldırılar Devam Ediyor

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Burka köyünde Filistinlilere ait 2 aracı ateşe verdi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Filistin topraklarını gasbeden bir grup İsrailli, Filistinli köylülerin arazileri üzerine kurulu gasbedilmiş bölgelerden Burka köyüne sızdı.

Fanatik grup, Filistinlilere ait iki aracı ateşe verdi. Araçlardan biri tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi, diğerinde ise büyük hasar oluştu.

İsrail ordusu da işgal ettiği topraklardaki köyde bulunan Matan ailesinin evine baskın düzenleyerek 18 yaşındaki Muhammed Yusuf Matan adlı genci gözaltına aldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış devam ediyor.