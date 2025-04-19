İşgal Altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere Yönelik Saldırılar Devam Ediyor

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da biri çocuk 2 Filistinliyi yaraladığı, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin ise 3 çocuğu kaçırmaya çalıştığı ve tarım arazilerini ateşe verdiği belirtildi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin, Nablus'un doğusundaki Beyt Furik kasabasına düzenlediği baskında 13 yaşındaki bir çocuğu uyluğundan vurduğu kaydedildi. Açıklamada, yaralanan çocuğun hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

Kızılay'dan yapılan bir diğer açıklamada, Tulkerim'de de bir gencin gerçek mermiyle bacağından vurulduğu bildirildi.

Beyt Furik'te Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler ise 3 çocuğu kaçırıp ellerini bağladı ancak bölge sakinleri, çocukları İsraillilerin elinden almayı başardı.

Gaspçı İsrailliler ayrıca El Halil'in güneyindeki Yatta kasabasında tarım arazilerini ateşe verdi. Yangın, inşaat aşamasında olan bir binaya sıçradı. Bölge sakinleri yangını söndürdü.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten beri İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 171'i çocuk olmak üzere 952 Filistinli hayatını kaybetti.