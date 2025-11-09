Haberler

İşgal Altındaki Batı Şeria'da Filistinli Kadına Saldıran İsrailli Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ramallah yakınındaki Turmusayya köyünde, zeytin hasadı yapan 52 yaşındaki Filistinli kadın Afaf Ebu Alya'ya sopayla saldırarak kafa travmasına neden olan bir İsrailli terör şüphesiyle gözaltına alındı. İsrail mahkemesi, şüphelinin 16 Kasım'a kadar tutulmasına karar verdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da bir köyde geçen ay Filistinli bir kadını bayıltana kadar sopayla darbeden İsraillinin gözaltına alındığı belirtildi.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, İsrail polisi, Ramallah kentinin doğusundaki Turmusayya köyünde zeytin hasadı yapan Afaf Ebu Alya'ya (52) sopayla saldırarak kafa travmasına neden olan yasa dışı yerleşimciyi terör şüphesiyle gözaltına aldı.

İsrail mahkemesi şüphelinin 16 Kasım'a kadar gözaltında tutulmasına karar verdi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, 19 Ekim'de Turmusayya köyü yakınlarında zeytin hasadı yapan köy sakinlerine saldırmış ve iki Filistinli ile bir yabancı aktivisti yaralamıştı.

Terör şüphesiyle gözaltına alınan İsraillinin Ebu Alya'nın başına tahta bir sopayla vurarak saldırdığı görüntüler basın ve sosyal medyaya yansımıştı.

İsrailli hak örgütü Yesh Din, Batı Şeria'da Filistinlilere saldırılar düzenleyen yerleşimciler gözaltına alınsa bile İsrail yargısında hüküm giymeden serbest bırakıldığının altını çiziyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 690 bin Filistin topraklarını gasbeden İsrailli yaşıyor.

Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşimleri yasa dışı sayılıyor.

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem

Yine o ilçe sallandı! Gece yarısı korkutan deprem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyarbakır'da hastanede tedavi gören polis kayıplara karıştı

Bir il alarmda! Hastanede tedavi gören polis kayıplara karıştı
Zirvede puan farkı 1'e indi! Fenerbahçe'den Kadıköy'de resital

Fenerbahçe'den rakiplerine korku salan galibiyet
Merkez Bankası'nın tahmini sonrası asgari ücret hesapları değişti! İşte yeni zam oranı

Merkez'in tahmini asgari ücret hesabını altüst etti! İşte yeni oran
Osman Özköylü'den sert tepki: Fenerbahçe ve Galatasaray'a versin de hakemliğini göreyim

Ünlü isme olay tepki: F.Bahçe, G.Saray'a versin de hakemliğini göreyim
Diyarbakır'da hastanede tedavi gören polis kayıplara karıştı

Bir il alarmda! Hastanede tedavi gören polis kayıplara karıştı
Bakan Tunç: Demirtaş'la ilgili karar mahkemenin önünde, hep beraber bekleyeceğiz

Selahattin Demirtaş tahliye mi oluyor? Bakan Tunç'tan yeni açıklama
Erdoğan: Suriye'nin kuzeyine konutlar yapıyoruz, ülkesine dönenlerin sayısı 1 milyon 290 bin

Erdoğan bunu ilk kez söyledi! İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
Dehşet anları! Kaymakamlığın önüne geldi, kendini ateşe verdi

Dehşet anları! Kaymakamlığın önüne geldi, kendini ateşe verdi
Selçuk İnan'dan ''Galatasaraylı Selçuk'' söylemlerine yanıt

O söylemlere cevap verdi: ''Galatasaraylı Selçuk'' olabilirim ama...
6 kişinin öldüğü parfüm fabrikası yangınında gözaltı sayısı 11'e yükseldi

6 kişinin öldüğü parfüm fabrikası yangınında yeni gelişme
Kerem Aktürkoğlu: Galatasaray kaybedince daha motive çıktık

Galatasaray'ın yenilmesinin ardından maç öncesi konuşulanları anlattı
Q Yatırım Bankası'na yönelik tefecilik soruşturmasında 2 kişi tutuklandı

Tefecilik soruşturmasında gözaltına alınanlar için karar
Serdar Dursun: ''Galatasaray'ı yeneceğiz'' dediğimde insanlar ''Hayırdır'' demişti

''Galatasaray'ı yeneceğiz' dediğimde insanlar 'Hayırdır' demişti''
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.