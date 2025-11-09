İşgal Altındaki Batı Şeria'da Filistinli Kadına Saldıran İsrailli Gözaltına Alındı

İşgal altındaki Batı Şeria'da bir köyde geçen ay Filistinli bir kadını bayıltana kadar sopayla darbeden İsraillinin gözaltına alındığı belirtildi.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, İsrail polisi, Ramallah kentinin doğusundaki Turmusayya köyünde zeytin hasadı yapan Afaf Ebu Alya'ya (52) sopayla saldırarak kafa travmasına neden olan yasa dışı yerleşimciyi terör şüphesiyle gözaltına aldı.

İsrail mahkemesi şüphelinin 16 Kasım'a kadar gözaltında tutulmasına karar verdi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, 19 Ekim'de Turmusayya köyü yakınlarında zeytin hasadı yapan köy sakinlerine saldırmış ve iki Filistinli ile bir yabancı aktivisti yaralamıştı.

Terör şüphesiyle gözaltına alınan İsraillinin Ebu Alya'nın başına tahta bir sopayla vurarak saldırdığı görüntüler basın ve sosyal medyaya yansımıştı.

İsrailli hak örgütü Yesh Din, Batı Şeria'da Filistinlilere saldırılar düzenleyen yerleşimciler gözaltına alınsa bile İsrail yargısında hüküm giymeden serbest bırakıldığının altını çiziyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 690 bin Filistin topraklarını gasbeden İsrailli yaşıyor.

Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşimleri yasa dışı sayılıyor.