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İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli çiftçilere saldırı

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İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde silahlı Yahudi yerleşimciler, zeytin toplayan Filistinli çiftçilere saldırdı. Yahudi yerleşimcilerin, zeytin hasadı mevsiminin başladığı ekim ayından bu yana Batı Şeria'da Filistinli çiftçilere karşı 333 saldırı gerçekleştirdiği bildirildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde Filistinli çiftçiler, silahlı Yahudi yerleşimcilerin saldırısına uğradı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, silahlı bir grup Yahudi yerleşimci, Nablus'a bağlı Akraba beldesinde zeytin toplayan Filistinli çiftçilere saldırdı.

Yahudi yerleşimciler ateş açarak Filistinli çiftçileri zeytin bahçesinden uzaklaştırdı.

Haberde, Yahudi yerleşimcilerin, zeytin hasadı mevsiminin başladığı ekim ayından bu yana Batı Şeria'da Filistinli çiftçilere karşı 333 saldırı gerçekleştirdiği bildirildi.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs çevresinde yaklaşık 700 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı sayılıyor.

İsrail ordusunun Gazze'ye saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 275 Filistinli öldürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

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