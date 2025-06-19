İşgal Altındaki Batı Şeria'da Filistinli Bir Vatandaş Öldürüldü

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El-Halil'in Sorif beldesinde İsraillilerin düzenlediği baskında bir Filistinli hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Görgü tanıkları, saldırılarda ekili tarım alanlarının da ateşe verildiğini bildirdi.

EL İsrail işgali altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Sorif beldesine düzenledikleri baskında bir Filistinliyi öldürdü.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin açtığı ateşte yaralanan 48 yaşındaki Filistin vatandaşı Muhammed Ahmed Mahmud'un hayatını kaybettiği belirtildi.

Filistin Kızılayı, baskında biri ağır iki Filistinlinin yaralandığını ve ilk müdahalenin ardından hastaneye nakledildiklerini açıkladı.

Görgü tanıkları AA muhabirine, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin beldedeki Vadi el-Vutvat bölgesine saldırdığını, Filistinlilere ait ekili tarım alanlarını ateşe verdiğini ve baskına karşı koymaya çalışan Filistinlere silahla ateş açtıklarını aktardı.

Görgü tanıkları, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin açtığı ateşte ölen ve yaralananların olduğunu belirtti.

Filistin resmi verilerine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, mayıs ayında Filistinlilere ve onların mülklerine yönelik 415 farklı saldırı gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Aysar Alais - Güncel
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