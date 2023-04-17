İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli tutuklulara özgürlük talebiyle gösteriler düzenlendi

Filistinliler, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail hapishanelerindeki yaklaşık 5 bin tutuklunun özgürlüğüne kavuşması talebiyle gösteriler gerçekleştirdi.

Filistinli tutuklularla ilgilenen kuruluşlar, "17 Nisan Filistin Esirler Günü" münasebetiyle, tutukluların durumuna dikkati çekmek için Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde, yürüyüşler ve etkinlikler düzenledi.

Filistin Esirler Cemiyeti, yayımladığı yazılı açıklamada, ülkedeki tüm gruplara Filistinli tutukluların özgürleştirilmesi davasına önem verme çağrısı yaptı.

İsrail'in Filistinli tutukluları "tıbbi ihmal" gibi kademeli öldürme uygulamalarına maruz bıraktığı belirtilen açıklamada, tutuklular meselesinin "milli mücadele eylemi" olarak gündemin üst sıralarına taşınması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, yaklaşık 400 Filistinlinin 20 yıldır hapiste tutulduğu, başta 45 yıldır hapiste bulunan Nail el-Bergusi olmak üzere bazı tutukluların hapishanede 40 yıldan uzun süredir kaldığı belirtildi.

Mahkumların hapishanede karşılaştıkları zorluklara da değinilen açıklamada, İsrail'in tutuklulara dayatmak istediği ırkçı yasa ve prosedürlere dikkat çekildi.

Filistin'de 1000'den fazla kişi idari tutuklu

Filistin'de resmi verilere göre, İsrail hapishanelerinde 4 bin 900'dan fazla Filistinli tutuklu bulunuyor.

Bunların 31'i kadın, 160'ı 18 yaş altı, 1000'den fazlası da kendisine bir suçlama yöneltilmemiş, hakim karşısına çıkmamış ve tutukluluk süresi belli olmayan "idari tutuklular"dan oluşuyor.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri herhangi bir suç isnadında bile bulunmadan 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Askeri mahkemelerce tutuklunun "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde bu süre 5 yıla kadar uzatılabiliyor.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile Tel Aviv arasında 1993'te imzalanan Oslo Barış Anlaşması'ndan önce tutuklu olan 23 Filistinli hala İsrail hapishanelerindeyken, 554 kişi de müebbet hapis cezasıyla yargılanıyor.

Yine verilere göre, 1967'den bu yana 236 Filistinli tutuklu hapishanede yaşamını yitirdi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Filistin Ulusal Konseyi, 1974'te 17 Nisan'ı "Filistin Esirler Günü" olarak ilan etmişti. Filistinliler, her yıl düzenledikleri etkinliklerle İsrail hapishanelerindeki tutuklular meselesini dünya gündemine getirmeye çalışıyor.