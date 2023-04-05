İşgal altındaki Batı Şeria'da düzenlenen silahlı saldırıda 1 İsrail askeri yaralandı.

İsrail güçlerinin bu gece yarısı Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına tepki olarak işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Beyt Ummar beldesindeki Filistinliler sokaklara çıktı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "şiddetli isyanların çıktığı" beldede, Filistinlilerin araç lastiklerini ateşe verdiği ve bölgedeki İsrail güçlerine taş attığı kaydedildi.

Olaylar sırasında İsrail askerlerine açılan bir ateş sonucu 1 askerin yaralandığı belirtildi.

Yaralanan askere ilk müdahalenin olay yerinde yapıldığı ve daha sonra tedavi için hastaneye sevk edildiği aktarıldı.

Bu gece yarası İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek Kıble Mescidi'ne sığınanlara ses bombası ve kauçuk kaplı mermiyle müdahale etmiş, buradaki kişileri copla darbetmişti.

Fanatik Yahudi yerleşimcilerin Yahudilerce kutsal Pesah Bayramı nedeniyle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleme ve burada kurban kesme çağrıları üzerine teravih namazının ardından bir grup Filistinlinin Mescid-i Aksa içindeki Kıble Mescidi'ne sığınmıştı.

İsrail güçleri mescide sığınanlara müdahale ederek 200'den fazla kişiyi gözaltına almıştı.