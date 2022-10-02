İşgal altındaki Batı Şeria'da bir İsrail askeri yaralandı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde bir İsrail askerinin vurularak yaralandığı duyuruldu.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'da yer alan habere göre, Nablus kenti girişinde İsrail güçlerine ateş açıldı, olayda bacağından yaralanan bir İsrail askeri tedavi için hastaneye kaldırıldı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada da Nablus yakınlarında İsrail askerleri ve sivillere ateş açıldığı, İsrail askerlerinin de saldırıya ateş açarak cevap verdiği kaydedildi.

Olayda bir İsrail askerinin hafif yaralandığı aktarılan açıklamada, İsrail güçlerinin bölgede şüphelileri aradığı ifade edildi.

Birleşmiş Milletler raporlarına göre, Batı Şeria'ya sık sık baskınlar düzenleyen İsrail güçleri ile Filistinliler arasında çıkan olaylarda, 2022 başından 26 Eylül'e kadar 88 Filistinli öldü, 6 bin 700 kişi yaralandı.