İşgal Altındaki Batı Şeria'da Bir Çocuk Hayatını Kaybetti
İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Batı Şeria'nın Cenin kentinde 14 yaşındaki bir çocuk vurularak hayatını kaybetti. Filistin Kızılayı, çocuğun ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını ve yaşamını yitirdiğini bildirdi. Olay, 7 Ekim 2023'ten bu yana artan saldırılar ve gözaltılarla paralel bir şekilde yaşandı.
İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde 14 yaşındaki bir çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi.
Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin'e bağlı El-Yamun kasabasında bir çocuğun boynundan gerçek mermiyle vurulduğu ifade edildi.
Ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırılan çocuğun yaşamını yitirdiği kaydedildi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.
Kaynak: AA / Gülşen Topçu - Güncel