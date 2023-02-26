İşgal altındaki Batı Şeria'da 2 Yahudi yerleşimci silahlı saldırı sonucu öldü

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Huvara beldesinde bir araca düzenlenen silahlı saldırıda iki Yahudi yerleşimcinin öldüğü bildirildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Huvara beldesinde bir araca düzenlenen silahlı saldırıda iki Yahudi yerleşimcinin öldüğü bildirildi.

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nablus kenti yakınlarındaki Huvara beldesinde bir Yahudi yerleşimcinin kullandığı araca silahlı saldırı düzenlendiği aktarıldı.

Saldırıda araçtaki iki Yahudi yerleşimcinin yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı bilgisi verilen açıklamada, İsrail ordusu ve güvenlik birimlerinin Nablus'a giriş-çıkışları kapattığı ifade edildi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN) ise silahlı saldırıda yaralanan 20'li yaşlardaki 2 İsrail vatandaşının hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu.

İsrail ordusunun 11 Filistinliyi öldürdüğü Nablus baskını

İsrail güçlerinin 22 Şubat'ta Nablus'a birkaç noktadan düzenlediği baskın bölgede gerilimi yeniden tırmandırmıştı.

Nablus'un tarihi Eski Şehir bölgesindeki bir evin etrafını kuşatan İsrail askerleri, baskını protesto eden Filistinlilere gerçek mermiyle müdahalede bulunmuş, biri çocuk, ikisi yaşlı olmak 11 Filistinliyi öldürmüş, 6'sı ağır 100'den fazla Filistinliyi yaralamıştı. İsrail ordusu, hakkında yakalama emri olan üç Filistinli silahlı kişiye operasyon düzenlediğini savunmuştu.