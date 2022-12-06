İşgal altındaki Batı Şeria'da 2 İsrail askeri yaralandı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki Beytüllahim kentinde 2 İsrail askeri yaralandı.

Sınır Polisi biriminden yapılan açıklamada, Bilal bin Rabah Camisi bölgesi yakınlarındaki Ayide Mülteci Kampı'nda "yaklaşık 40 Filistinlinin çıkardığı şiddet olaylarını" bastırmak için bölgeye asker sevk edildiği belirtildi.

Olayda taş ve çeşitli cisimlerin yanı sıra el yapımı patlayıcının atıldığı, askerlerin de göstericileri dağıtmak için karşılık verdiği iddia edilen açıklamada, yaralanan bir askerin tedavi için Kudüs'teki bir sağlık kuruluşuna sevk edildiği, hafif yaralı bir kişinin de olay yerinde tedavi edildiği kaydedildi.

Açıklamada, Sınır Polisinin, olaylara karışan Filistinlileri gözaltına almak için "operasyon" başlatmayı planladığı aktarıldı.

Saldırıyı Filistin Halk Kurtuluş Cephesi üstlendi

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi de yaptığı yazılı açıklamayla, İsrail askerlerinin yaralandığı saldırıyı üstlendi.

"Beytüllahim şehrinde işgal askerine yerel yapım patlayıcılar atılmasından biz sorumluyuz." ifadesine yer verilen açıklamada, cephenin üyesi Ömer Menna'nın Beytüllahim kentinde bulunan mülteci kampı Ed-Dehişe'ye baskın sırasında öldürülmesine karşılık verme eylemlerinin devam edeceği kaydedildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor. Bu da bölgede gerginliğe yol açıyor.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde bulunan mülteci kampı Ed-Dehişe'deki baskınında bir Filistinliyi ölmüş, 6 Filistinli yaralanmıştı.