İşgal Altındaki Batı Şeria'da 2 Filistinli Öldürüldü

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İsraillilerin Batı Şeria'da düzenlediği saldırılarda 2 Filistinli yaşamını yitirirken, cenaze törenine yüzlerce kişi katıldı. Öldürülenlerden biri ABD vatandaşıydı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'da darbedederek ve ateş açarak öldürdüğü 2 Filistinli toprağa verildi.

İsraillilerin, Ramallah'ın kuzeyindeki Sincil kasabasında 11 Temmuz'da öldürdüğü 2 Filistinli için cenaze töreni düzenlendi.

Öldürülen Filistinlilerin aile üyelerinin ABD'den gelmesinin ardından bugün düzenlenen cenaze merasimine yüzlerce Filistinli katıldı.

İsrailliler tarafından darbedilerek öldürülen Seyfeddin Kamil Abdulkerim Maslat'ın ABD vatandaşlığı bulunuyordu.

Maslat'ın amcası Abdulcelil Hicaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeğeninin, ABD'de babasıyla birlikte çalıştığını, Kurban Bayramı'nda doğduğu yer olan El-Mezra eş-Şarkiyye kasabasına geldiğini, İsraillilerin kaçak yerleşim kurma girişimlerine engel olmaya çalışırken de darbedilerek hayatını kaybettiğini söyledi.

Batı Şeria'daki Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, 11 Temmuz'da Sincil kasabasında Muhammed Rizk Hüseyin eş-Şelebi'yi ateş açarak, Seyfeddin Kamil Abdulkerim Maslat'ı da darbederek öldürmüştü.

Kaynak: AA / Aysar Alais - Güncel
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