İşgal Altındaki Batı Şeria'da 150 Üzüm Ağacı İsrailliler Tarafından Hasar Gördü

İşgal altındaki Batı Şeria'da, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin 150 üzüm ağacına zarar verdiği belirtildi.

Filistinli Nasır en-Nevaca, AA muhabirine, El Halil kentinin güneyindeki Eşkera bölgesinde 150 üzüm ağacına İsraillilerin saldırdığını aktardı.

Ağaçların kardeşi Nebil en-Nevaca'ya ait ve 5 yaşından büyük olduğunu söyleyen Nevaca, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin bahçenin çitlerini ve su borularını da kullanılamaz hale getirdiğini belirtti.

Filistin yönetimine bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi, İsrail'in bölgedeki iki yerleşim birimi için yol açma planıyla Kalkilya'daki arazilere el koyduğunu vurguladı.

Konsey, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere ve topraklarına karşı temmuz ayında 466 saldırıda bulunduğunu, saldırılar sonucu 4 Filistinlinin hayatını kaybettiğini aktardı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Bu sürede en az 1013 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı, 18 bin 500'den fazla kişi gözaltına alındı.