İşgal Altındaki Batı Şeria'da 1 Filistinli Hayatını Kaybetti

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İsrail'in Nablus kentine düzenlediği baskında 24 yaşındaki Filistinli Muin Subhi Muhammed Asfar hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Filistin Sağlık Bakanlığı saldırının ardından artan gözaltı ve baskınlara dikkat çekti.

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine saldırısında 1 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya göre, saldırgan İsrailliler, Nablus'un güneyindeki Akraba kasabasına baskın düzenleyerek Filistinlilere gerçek mermiyle ateş açtı.

Saldırıda göğsünden yaralanan bir Filistinli hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı ise saldırıda ölen Filistinlinin 24 yaşındaki Muin Subhi Muhammed Asfar olduğu bilgisini paylaştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA / Gülşen Topçu - Güncel
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