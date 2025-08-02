İşgal Altındaki Batı Şeria'da 1 Filistinli Hayatını Kaybetti
İsrail'in Nablus kentine düzenlediği baskında 24 yaşındaki Filistinli Muin Subhi Muhammed Asfar hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Filistin Sağlık Bakanlığı saldırının ardından artan gözaltı ve baskınlara dikkat çekti.
Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine saldırısında 1 Filistinli hayatını kaybetti.
Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya göre, saldırgan İsrailliler, Nablus'un güneyindeki Akraba kasabasına baskın düzenleyerek Filistinlilere gerçek mermiyle ateş açtı.
Saldırıda göğsünden yaralanan bir Filistinli hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.
Filistin Sağlık Bakanlığı ise saldırıda ölen Filistinlinin 24 yaşındaki Muin Subhi Muhammed Asfar olduğu bilgisini paylaştı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.