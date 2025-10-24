İşgal Altında Zeytin Toplayan Filistinli Çiftçiye Saldırı

İşgal altındaki Batı Şeria'da zeytin toplayan Filistinli yaşlı bir çiftçi, İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden bir İsrailli tarafından önce darbedildi, ardından gözaltına alındı.

Beytüllahim'in batısındaki Nehhalin Belediye Başkanı Cemal Necacire, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nehhalin'in kuzeyinde yer alan Ayn el-Beled bölgesinde 60'lı yaşlardaki Filistinli çiftçi Ahmed Şekarine'nin kendi arazisinde zeytin toplarken saldırıya uğradığını belirtti.

Nehhalin Belediye Başkanı Necacire, İsrail askerlerinin Filistinli çiftçinin topladığı zeytinlere el koyduğunu, yaşlı adamı bilinmeyen bir yere götürdüğünü, zeytinleri toplamasına yardım eden kadını ise bölgeden zorla uzaklaştırdığını aktardı.

Necacire, İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Nehhalin kasabasında zeytin hasadı yapan Filistinlilere karşı "vahşi saldırılar" düzenlediğini, arazilerine erişimlerinin engellendiğini ve mahsullerin çalındığını ifade etti.

Filistin medyasında yayınlanan bir videoda, birkaç İsrail askeri ile Filistin topraklarını gasbeden bir İsraillinin, Filistinli çiftçiyi darb ederek yere attığı, yanındaki bir kadının ise çiftçiyi savunmaya çalıştığı ancak başarılı olamadığı görülüyor.