İşgal altında bulunan Batı Şeria'daki silahlı saldırıda 2 İsrailli yaralandı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Huvvara beldesinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 İsraillinin yaralandığı bildirildi.

İsrail Ordu Sözcülüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Huvvara beldesinde silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada ayrıntıya yer verilmezken, olaya ilişkin incelemenin sürdüğü kaydedildi.

Öte yandan İsrail basını, saldırının bir araçtan açılan ateşle düzenlendiğini ve saldırıda iki kişinin yaralandığını aktardı.

İlk belirlemelere göre yaralılardan birinin durumunun ağır, diğerinin orta derecede olduğu ifade edildi.

Huvvara beldesi yerleşimcilerin hedefinde

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Huvvara beldesi, geçen ay yüzlerce Yahudi yerleşimcinin Filistinlilere karşı toplu saldırılarına tanık olmuştu.

İki Yahudi yerleşimcinin 26 Şubat'ta silahlı saldırıda öldürülmesinin ardından yüzlerce fanatik Yahudi, İsrail ordusunun gözetiminde Huvvara'ya gelerek Filistinlilere karşı toplu intikam saldırıları düzenlemişti.

Yerleşimciler, beldede onlarca evi ve aracı kundaklamış, bazı Filistinlilere linç girişiminde bulunmuş ve bir kişiyi öldürmüştü.

Saldırılar uluslararası alanda büyük tepki çekerken, Filistin Yönetimi, İsrail ordusu ve yerleşimcilerin Batı Şeria'daki saldırılarına karşı uluslararası koruma talep etmişti.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Huvvara beldesinin "yeryüzünden silinmesi gerektiğini" söylemiş ancak uluslararası tepki karşısında birkaç gün sonra "ifadeleri yanlış seçtiğini" belirterek geri adım atmıştı.