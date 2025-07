İSFALT Genel Müdürü Korzay'dan firmaların hak edişleri için sisteme ödeme yapması gerektiği iddiası

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan ve etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade vermesinin ardından tahliye edilen İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay, firmaların hak ediş ödemelerini almak için İBB Meclisi İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız tarafından sisteme ödeme yapılması için zorlandıklarını iddia etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aktaş'ın elebaşı olduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik soruşturma sürüyor.

Etkin pişmanlıktan faydalanan Korzay, 10 Temmuz'da alınan ifadesinde, İSFALT'ın asfalt üretim ve uygulama ile madencilik iş kollarında faaliyet gösterdiğini beyan etti.

Şirketin bir süre sonra nakit akışında problem olmaya başladığını aktaran Korzay, şunları anlattı:

"İBB, her ayın son haftası nakit para dağılım toplantısı yapıyordu. Toplantıya başkanlığı (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Cemal Ufuk Karakaya (şüpheli) yapıyordu. Katılımcılar, iştirakler grup başkanları, İETT genel müdürü ve mali işler daire başkanı oluyordu. Bu toplantıda İBB'ye aylık gelecek paranın 4 kanala dağıtımı planlanıyordu. Bunlardan birinci İBB, ikinci iştirakler, üçüncü İETT ve dördüncü piyasadır. Her ne talep yaparsak yapalım toplantı sonucunda karara bağlanan rakamlar iştiraklere her ay düşerek gelmeye başladı. Ben bu durumdan rahatsızdım. Yöneticisi bulunduğum İSFALT ciddi maddi zorluklar yaşamaya başlamıştı. Vergi ve SGK borçlarını ödeyemez duruma gelmiştik. Bundan dolayı ihalelere de giremiyorduk. Ben bu durumu Karakaya'yla paylaşıp bunun için bir çözüm istediğimde bana 'Bunun yukarının talimatı olduğunu, bir şey yapamayacağını' söylüyordu. Kendisi devlet adabı almış iyi bir bürokrattır. Ancak Fatih Keleş'in (İBB Spor Kulübü Başkanı/şüpheli) üzerinde ciddi bir baskısı olduğundan kaynaklı işlerini düzgün yapamıyordu."

Korzay, iştiraklere yapılmayan ödemelerin piyasaya verildiğini, İBB'nin gerçek anlamda para kaynağı bulunmamasına rağmen yeni ihaleler için bütçe onayı verdiğini, olmayan paraları harcamak için ihaleye çıktığını, bunların takibini Fatih Keleş'in yaptığını öne sürdü.

İhalelerin genel sekreterin yanı sıra Keleş'in onayına gittiğini, kendisinden sonra ihalelere çıkıldığını ifade eden Korzay, Keleş'in kendisiyle arasının iyi olmadığı için çıkacakları ve karara bağladıkları ihalelerin listesini satın alma müdürü R.U'dan talep ettiğini, bu kişinin tanık olarak davet edilmesi halinde bildiklerini anlatacağını düşündüğünü kaydetti.

İş insanlarının ödeme yapmak için zorlandığı iddiası

İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay, "Ertan Yıldız'dan iş adamlarını sıkıştırmak için ödemeleri zorlaştırdıklarını Aziz İhsan Aktaş meselesinde duymuştum. Aktaş, İSFALT'a araç kiralayan Bilginay isimli firmanın sahibi olur. İSFALT'ta araç kiralama ihalesi almıştı. Almış olduğu bu ihale kapsamında zaman zaman ziyarete gelir, ödemeler için de ziyaretlerde bulunurdu." beyanını verdi.

Aktaş'ın 2023 yılının sonlarına doğru İSFALT'a yaptığı ziyarette, kendisini Ertan Yıldız'la tanıştırıp tanıştıramayacağını sorduğunu, daha sonra görüşmesi için Yıldız'ın asistanından randevu almaya çalıştığını, Yıldız'ın ilk etapta bunu kabul etmediğini öne süren Korzay, şöyle devam etti:

"Ertan Yıldız'ı arayarak Aziz İhsan Aktaş'ın ısrarlı bir şekilde kendisi ile görüşmek istediğini söyledim. Bunun üzerine Ertan Yıldız bana 'Sistem denilen bir yapı var. O da bu ismi bilir, oraya 30 milyon lira göndermeden parasını ödemezler.' dedi. Ben telefonda Ertan Yıldız'a 'Bunlar delirmiş, bu nasıl iş?' şeklinde tepki verdim. Bunun üzerine Ertan Yıldız bana 'Sen sistemi ilk defa mı duydun, bunu bilmiyor musun?' diye sordu. Ben böyle bir şey duymadığımı söyleyince 'Seçim öncesi kampanya için bütçe lazım.' dedi. Bana 'Aziz İhsan Aktaş için zorlama, vermiyorsa diğer taraftan çözsün.' dedi. Bunun üzerine ben Aziz İhsan Aktaş'ı arayarak kendisine '30 milyon lira para istendiğini ancak benim buna karşı olduğumu, eğer İETT'ye ihtar çekerse ve haciz memuru gönderirse alacağını tahsil edebileceğini, böyle bir para vermemesi gerektiğini' söyledim. Bunun üzerine Aktaş bana 'Şu an faizler çok yüksek, nakit para çok önemli. Ben bu parayı verip alacağımı hızlıca almak istiyorum, bunu ben hazırlayıp sana haber vereceğim.' dedi. Ben de kendisine 'Beni aradan çıkartın, ben bu tarz konulara şahit dahi olmak istemiyorum. Ertan Yıldız'la görüş.' dedim."

Korzay, Aktaş'ın bir süre sonra şirkete geldiğini, kendisinin bu ödemelerle muhatap olmak istemediğini Yıldız ve Aktaş'a söylediğini, Aktaş'ın söz konusu ödemeyi çantayla Kilyos'taki bir otele bıraktığını, HTS kayıtlarına bakılırsa bu durumun görüleceğini iddia etti.

"Aktaş'ın Baki Aydöner'e 100 bin dolar verdiğini kendisinden duydum"

Korzay, bazı konuları eklemek istediğini beyan ederek, 21 Temmuz'da ikinci kez ifade verdi.

Aziz İhsan Aktaş'ın 30 milyon liralık ödemeyi İETT'den alacaklarına karşılık verdiğini öne süren Korzay, "Aziz İhsan Aktaş'ın Baki Aydöner'e (şüpheli) 100 bin dolar verdiğini kendisinden duydum. Beni Baki'yle tanıştırmam konusunda sıkıştırıyordu. İlk olarak Anadolu Yakası'nda bir kuru fasulyecide oturduk. Sonraki görüşmeyi ise Etiler'de İhsan'ın ofisine yakın bir restoranda gerçekleştirdik. Bu görüşmeden ertesi gün İhsan Baki'nin arabasına hediye bıraktığını söyledi. Mustafa Mutlu (şüpheli) isimli kişiyi İSFALT'a ihale danışmanlığı yapması nedeniyle biliyorum. Benden önceki dönemde danışmanlık yapmaya başlamış. Ben göreve geldikten bir süre sonra Mustafa Mutlu'nun görevini sonlandırdım. Bu kişinin operasyon sonrasında Aktaş'a da danışmanlık yaptığını öğrendim. İhalelerin gizli kalması gereken bilgilerinden vakıf olup bu bilgileri Aziz İhsan Aktaş'la paylaştığını tahmin ediyorum." ifadelerini kullandı.

Korzay'a ifadesinde, "Aziz İhsan Aktaş'ın İSFALT'tan almış olduğu asfalt işinde bazı ihalelerin puanlamasının dosyada şüpheli olarak yer alan İsmail Güven ile Aziz İhsan Aktaş arasında yapılan mesajlarda geçtiği, ihale öncesinde Aziz İhsan Aktaş'ın puanlamayı İsmail Güven'e mesaj olarak gönderdiği" iddiasına yönelik sorular da soruldu.

Bu soruya "Aziz İhsan Aktaş asfalt işinden anlamayan biridir. İstanbul'da girdiği ilk ihaleler de bu ihalelerdir. İhaleyi başlı başına kazanması hususu dahi gariptir. Mutlu'nun puanlama sistemine vakıf olup bunu Aktaş'la paylaşmış olabilir." yanıtını veren Korzay, Mustafa Mutlu'nun işine son verdiği için aleyhinde beyanda bulunduğunu düşündüğünü belirtti.

-"Kaynağı olmadan ihaleye çıkacak işleri Fatih Keleş hızlandırırdı"

Korzay, şüphelilerden Baki Aydöner'in İSFALT üzerinde etkisi olmadığını anlatarak, şunları ifade etti:

"Belediyelerin araç ve çöp ihalelerini takip ettiğini duydum. Bir defasında bana 'Tuzla Belediyesinin işini al, benim önereceğim firmaya pasla.' demişti ancak ben bu teklifi kabul etmedim. İhaleler kapsamında firmalardan Fatih Keleş aracılığıyla para alındığını duydum. İhale süreçlerinde şartnameler Arif Gürkan Alpay'ın (İBB Genel Sekreter Yardımcısı-şüpheli) talimatıyla hazırlanırdı. İhaleyi İSFALT aldıktan sonra aynı şartnameyle ihaleye çıkardık. Fatih Keleş'te bu süreçte asistanı Kaan üzerinden İSFALT Satın Alma Müdürü R.U'dan ihaleye çıkacak işleri ve bütçesini öğreniyordu. Ancak yaklaşık maliyet kendisiyle paylaşılmazdı. İhale evrakını incelendiğinde yönetim kurulu kararının arkasında İYA'nın mührü görülecektir. Ertan Yıldız'ın bilgisi olmadan ihaleye çıkmak mümkün değildir. İBB tarafından yapılan ihalelerde ise bütçede yer alan ancak kaynağı olmadan ihaleye çıkacak işleri Fatih Keleş hızlandırırdı. Bu şekilde firmalara ödemeleri zorlaştırıp kendilerine para vermeye zorladığını duydum." diye konuştu.

Korzay, asfalt ihale sisteminin başında Keleş'in bulunduğunu, Yıldız'ı buna dahil etmediğini, İBB İSFALT'ın "müteahhit" vasfını kazanmaya başlayınca ihaleleri dörde bölmeye başladığını, piyasadaki firmalara ihaleler verildiğini, (asfalt) plent fabrikası olan firmaların avantajlı olduğunu, en iyi fiyatı bunların verdiğini belirtti.

Kimin ne kadarlık iş aldığını Fatih Keleş'in takip ettiğini, Keleş'in ihalelerle ilgili yaklaşık maliyeti veya herhangi bir detayı Arif Gürkan Alpay üzerinden öğrenebildiğini aktaran Korzay, firmaların genelde İSFALT'ın alt müteahhidi olmak istemediklerini, asıl rantın İBB ihalelerinde olduğunu kaydetti.