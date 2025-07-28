İSFALT Genel Müdürü'nden Şok İfade

İSTANBUL'da Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan ve etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade vermesinin ardından tahliye edilen İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Korzay'ın ifadesinde "2023 yılının sonlarına doğru Aziz İhsan Aktaş, İSFALT'a yapmış olduğu bir ziyarette, bana kendisini Ertan Yıldız ile tanıştırıp tanıştıramayacağımı sordu. Ben kendisine 'Randevu almaya çalışayım' dedim. Bu görüşmeden sonra Ertan Yıldız'ın asistanını arayarak Aziz İhsan Aktaş'a randevu vermesinin mümkün olup olmadığı şeklinde not bıraktım. Ertan Yıldız'ı arayarak Aziz İhsan Aktaş'ın ısrarlı bir şekilde kendisiyle görüşmek istediğini söyledim. Ertan Yıldız'ı arayarak Aziz İhsan Aktaş'ın ısrarlı bir şekilde kendisiyle görüşmek istediğini söyledim. Bunun üzerine Ertan Yıldız bana 'Sistem denilen bir yapı var. O da bu ismi bilir, oraya 30 milyon lira göndermeden parasını ödemezler.' dedi" diye konuştu.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı.

'İŞTİRAKLERE YAPILMAYAN ÖDEMELER PİYASAYA YAPILMAKTAYDI'

Korzay ifadesinde "Yaklaşık 15 yıl enerji sektöründe çalıştıktan sonra 2020 yılında yine enerji şirketi olan İBB çatısı altındaki İGDAŞ şirketine Genel Müdür Yardımcısı olarak atandım. 2 sene sonra İSFALT Genel Müdürünün ayrılması nedeniyle boşalan pozisyona İSFALT'a Genel Müdür olarak geçtim. Bir süre sonra nakit akışında şirkette büyük problem yaşamaya başladık. Sebebini şöyle özetleyebilirim; İBB her ayın son haftası nakit para dağılım toplantısı yapıyordu. Toplantıya başkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Cemal Ufuk Karakaya yapıyordu. Katılımcıları iştirakler grup başkanları, İETT Genel Müdürü ve Mali İşler Daire Başkanı oluyordu. Bu toplantıda İBB'ye aylık gelecek paranın 4 kanala dağıtımı planlanıyordu. Bunlar 1. İBB, 2. İştirakler, 3. İETT ve 4. Piyasa'dır. Her ne talep yaparsak yapalım toplantı sonucunda karara bağlanan rakamlar iştiraklere her ay düşerek gelmeye başladı. Ben durumdan rahatsızdım. Yöneticisi bulunduğum İSFALT ciddi maddi zorluklar yaşamaya başlamıştı. Vergi ve SGK borçlarını ödeyemez duruma gelmiştik. Bundan dolayı ihalelere de giremiyorduk. Ben bu durumu Karakaya ile paylaşıp bunun için bir çözüm istediğimde bana bunun yukarısının talimatı olduğunu, birşey yapamayacağını söylüyordu. Kendisi devlet adabı almış iyi bir bürokrattır. Ancak Fatih Keleş'in, üzerinde ciddi bir baskısı olduğundan kaynaklı işlerini düzgün yapamıyordu. İştiraklere yapılmayan ödemeler piyasaya yapılmaktaydı. Ayrıca İBB'nin gerçek anlamda para kaynağı bulunmamasına rağmen yeni ihaleler için bütçe onayı vermekteydi. Bahsetmiş olduğum bu bütçe onayları belediyenin parası olması durumunda harcanabilecek parayken, belediye olmayan paraları harcamak için ihaleye çıkıyordu. Bunların takibini Fatih Keleş yapmaktaydı. Bu ihalelerin onayları Genel Sekreterin yanı sıra Keleş'in onayına gitmekteydi. Onun onayından geldikten sonra ihalelere çıkılıyordu" dedi.

'SİSTEME 30 MİLYON LİRA GÖNDERMEDEN PARA ÖDEMEZLER'

Keleş ile arasının iyi olmadığını belirten Korzay, "Çıkacağımız ve çıkıp karara bağladığımız ihalelerin listesini asistanı satın alma müdürümüz olan R.U. talep ediyordu. Bu dokümanda hiçbir zaman yaklaşık maliyet gibi kritik bilgi paylaşılmamıştır. Biz bu dokümanlarda bütçeyi vererek ihale yaklaşık maliyetinin gizli kalmasını sağladık. İfademde anlatmış olduğum ödeme sıkıntılarını içeride alacakları olan iş adamlarını sıkıştırmak için kullandıklarını Ertan Yıldız'dan duydum. Ertan Yıldız'dan iş adamlarını sıkıştırmak için ödemeleri zorlaştırdıklarını Aziz İhsan Aktaş meselesinde duymuştum. Aziz İhsan Aktaş, İSFALT'a araç kiralayan Bilginay isimli firmanın sahibi olur. İSFALT'ta araç kiralama ihalesi almıştı. Almış olduğu bu ihale kapsamında zaman zaman ziyarete gelir, ödemeler için de ziyaretlerde bulunurdu. 2023 yılının sonlarına doğru Aziz İhsan Aktaş, İSFALT'a yapmış olduğu bir ziyarette, bana kendisini Ertan Yıldız ile tanıştırıp tanıştıramayacağımı sordu. Ben kendisine 'Randevu almaya çalışayım' dedim. Bu görüşmeden sonra Ertan Yıldız'ın asistanını arayarak Aziz İhsan Aktaş'a randevu vermesinin mümkün olup olmadığı şeklinde not bıraktım. Ertan Yıldız'ı arayarak Aziz İhsan Aktaş'ın ısrarlı bir şekilde kendisiyle görüşmek istediğini söyledim. Bunun üzerine Ertan Yıldız bana 'Sistem denilen bir yapı var. O da bu ismi bilir, oraya 30 milyon lira göndermeden parasını ödemezler.' dedi. Ben telefonda Ertan Yıldız'a 'Bunlar delirmiş, bu nasıl iş' şeklinde tepki verdim. Bunun üzerine Ertan Yıldız bana 'Sen sistemi ilk defa mı duydun, bunu bilmiyor musun' diye sordu. Ben böyle birşey duymadığımı söyleyince 'Seçim öncesi kampanya için bütçe lazım.' dedi. Bana 'Aziz İhsan Aktaş için zorlama, vermiyorsa diğer taraftan çözsün.' dedi. Bunun üzerine ben Aziz İhsan Aktaş'ı arayarak kendisine '30 milyon lira para istendiğini ancak benim buna karşı olduğumu, eğer İETT'ye ihtar çekerse ve haciz memuru gönderirse alacağını tahsil edebileceğini, böyle bir para vermemesi gerektiğini' söyledim. Bunun üzerine Aktaş bana 'Şu an faizler çok yüksek, nakit para çok önemli. Ben bu parayı verip alacağımı hızlıca almak istiyorum, bunu ben hazırlayıp sana haber vereceğim.' dedi. Ben de kendisine 'Beni aradan çıkartın, ben bu tarz konulara şahit dahi olmak istemiyorum. Ertan Yıldız ile görüş.' dedim" ifadesini kullandı.

'AKTAŞ AYDÖNER'E 100 BİN DOLAR VERDİ'

Korzay, "Aziz İhsan Aktaş'ın Baki Aydöner'e 100 bin dolar verdiğini kendisinden duydum. Beni Baki ile tanıştırmam konusunda sıkıştırıyordu. İlk olarak Anadolu Yakası'nda bir kurufasulyecide oturduk. Sonraki görüşmeyi ise Etiler'de İhsan'ın ofisine yakın bir restoranda gerçekleştirdik. Bu görüşmeden ertesi gün İhsan Baki'nin arabasına hediye bıraktığını söyledi. Mustafa Mutlu isimli kişiyi İSFALT'a ihale danışmanlığı yapması nedeniyle biliyorum. Benden önceki dönemde danışmanlık yapmaya başlamış. Ben göreve geldikten bir süre sonra Mustafa Mutlu'nun görevini sonlandırdım. Bu kişinin operasyon sonrasında Aktaş'a da danışmanlık yaptığını öğrendim. İhalelerin gizli kalması gereken bilgilerine vakıf olup bu bilgileri Aziz İhsan Aktaş ile paylaştığını tahmin ediyorum." diye konuştu.

'KAYNAĞI OLMADAN İHALEYE ÇIKACAK İŞLERİ FATİH KELEŞ HIZLANDIRIRDI'

Korzay ifadesinin devamında "Belediyelerin araç ve çöp ihalelerini takip ettiğini duydum. Bir defasında bana 'Tuzla Belediyesinin işini al, benim önereceğim firmaya pasla.' demişti ancak ben bu teklifi kabul etmedim. İhaleler kapsamında firmalardan Fatih Keleş aracılığıyla para alındığını duydum. İhale süreçlerinde şartnameler Arif Gürkan Alpay'ın (İBB Genel Sekreter Yardımcısı-şüpheli) talimatıyla hazırlanırdı. İhaleyi İSFALT aldıktan sonra aynı şartnameyle ihaleye çıkardık. Fatih Keleş de bu süreçte asistanı Kaan üzerinden İSFALT Satın Alma Müdürü R.U.'dan ihaleye çıkacak işleri ve bütçesini öğreniyordu. Ancak yaklaşık maliyet kendisiyle paylaşılmazdı. İhale evrakını incelendiğinde yönetim kurulu kararının arkasında İYA'nın mührü görülecektir. Ertan Yıldız'ın bilgisi olmadan ihaleye çıkmak mümkün değildir. İBB tarafından yapılan ihalelerde ise bütçede yer alan ancak kaynağı olmadan ihaleye çıkacak işleri Fatih Keleş hızlandırırdı. Bu şekilde firmalara ödemeleri zorlaştırıp kendilerine para vermeye zorladığını duydum" diye konuştu.