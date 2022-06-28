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ISESCO Arapça Dil Merkezinden Türk üniversitelerindeki Arapça hocalarına eğitim

AA - Khalid Mejdoup - Güncel
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ISESCO Arapça Dil Merkezinden Türk üniversitelerindeki Arapça hocalarına eğitim

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) bünyesindeki İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu (ISESCO), Türk üniversitelerinde görevli Arapça hocalarının yetkinliklerini artırmak için çalıştay düzenledi.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) bünyesindeki İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu (ISESCO), Türk üniversitelerinde görevli Arapça hocalarının yetkinliklerini artırmak için çalıştay düzenledi.

ISESCO'ya bağlı "Arapça Dil Merkezi"nin, Yozgat Bozok Üniversitesi işbirliğiyle düzenlediği çalıştaya ilişkin açıklama Organizasyon tarafından yapıldı.

Açıklamada, videokonferans yöntemiyle gerçekleşen çalıştayla, Arapça hocalarının, eğitim, ders planlama ve uygulama becerilerini geliştirme, Arapça öğretiminde modern yazılımlardan istifade etmelerini sağlamanın amaçlandığı ifade edildi.

Çalıştaya, Yozgat Bozok, Marmara, Çankırı Karatekin, Kahramanmaraş Sütçü İmam, Burdur Mehmet Akif Ersoy, Pamukkale, Necmettin Erbakan, Dokuz Eylül, Gümüşhane ve Karatay üniversitelerinden 20 hocanın katıldığı belirtildi.

AA / Khalid Mejdoup - Güncel

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