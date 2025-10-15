Haberler

İşe girmesi için kendisine baskı yaptığı iddia edilen kuzeni ile aralarında çıkan kavgada öldürüldü/ FOTOĞRAF İPTALİ

İşe girmesi için kendisine baskı yaptığı iddia edilen kuzeni ile aralarında çıkan kavgada öldürüldü/ FOTOĞRAF İPTALİ
Yazı işleri müdürlerineHaberimizde kuzeni ile çıkan kavgada öldürülen Hüseyin Balkan'a ait olduğu belirtilen fotoğraf kaynağından yanlış olduğu için iptal edilmiştir.

Haberimizde kuzeni ile çıkan kavgada öldürülen Hüseyin Balkan'a ait olduğu belirtilen fotoğraf kaynağından yanlış olduğu için iptal edilmiştir. Doğrusu ektedir. Bu fotoğrafın kullanılması ricasıyla.

