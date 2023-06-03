İşçinin çatıdan düşme anı kamerada

SİVAS'ın Divriği ilçesinde çalıştığı iş yerinin çatısından düşen Abdullah Uçar ağır yaralandı. Uçar'ın düşme anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay sabah saat 10.00 sıralarında Divriği Sanayi Sitesi'nde bulunan inşaat malzemelerinin satıldığı bir iş yerinde yaşandı. İş yerinin önüne sundurma yapımı için çatıya çıkan Abdullah Uçar, çatıdaki sacları monte ederken rüzgarın etkisiyle dengesini kaybederek yaklaşık 5 metreden beton zemine düştü. İş yeri çalışanlarının ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalede ağır yaralandığı tespit edilen Uçar, ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Uçar'ın çatıdan düşme anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)