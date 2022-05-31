İŞÇİNİN ASMA TAVANDAN DÜĞÜN SALONUNA DÜŞMESİ KAMERADA - Haberler

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İŞÇİNİN ASMA TAVANDAN DÜĞÜN SALONUNA DÜŞMESİ KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İŞÇİNİN ASMA TAVANDAN DÜĞÜN SALONUNA DÜŞMESİ KAMERADA

GAZİANTEP'te, tekstil atölyesinde çalışan işçi, asma tavanın çökmesiyle alt kattaki düğün salonuna düştü.

GAZİANTEP'te, tekstil atölyesinde çalışan işçi, asma tavanın çökmesiyle alt kattaki düğün salonuna düştü. Bu anlar, davetliler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, pazar günü akşam saatlerinde, Tekstilkent Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi henüz öğrenilemeyen işçi, düğün salonunun üst katındaki tekstil atölyesinde çalışmaya başladı. İşçinin tadilat yaptığı asma tavanın bir bölümü, kırıldı. Kırılan alandan düşmek üzere olan işçi, asma tavanın demirlerinden tutunup, bir süre sonra düğündeki davetlilerin şaşkın bakışları arasında kendisini zemine bıraktı. Kimsenin yaralanmadığı olay anı ise davetliler tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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