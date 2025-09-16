İşçilerin Eğlencesi: İnşaatta Halay Çektikleri Görüntülendi
Adana'da inşaatın 10. katında güvenlik önlemleri alınmadan çalışan işçiler, yoldaki bir otomobilin müzik sisteminden çalan şarkıyla halay çekti. O anlar görüntülendi.
HALAY DA ÇEKMİŞLER
Adana'da inşaatın 10'uncu katında güvenlik önlemi almadan çalıştığı belirtilen işçilerin, yoldaki otomobilin müzik sisteminden açılan şarkıyla halay çektikleri görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde, otomobildeki güçlü ses sistemi de yer aldı.
