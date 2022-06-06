İşçiler mezarlığın eskiyen kapısını halatla yıkıp, zılgıt çekti - Haberler

İşçiler mezarlığın eskiyen kapısını halatla yıkıp, zılgıt çekti ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesindeki asri mezarlığın eskiyen ana kapısı, bağlanan halatla 5 işçi tarafından çekilerek yıkıldı. ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesindeki asri mezarlığın eskiyen ana kapısı, bağlanan halatla 5 işçi tarafından çekilerek yıkıldı. Ortalık toz dumana dönerken, işçiler yıkım sonrası zılgıt çekti. Mezarlık girişine yeni kapı ve duvar yapılacağı bildirildi. Bozova Belediyesi kent merkezinde bulunan asri mezarlıkta bakım ve onarım çalışmaları kapsamında beton bloktan oluşan eskiyen ana kapı için yıkım kararı alındı. 5 işçi üzerinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Bozova Asri Aile Mezarlığı tabelasının bulunduğu kapıya halat bağlayıp çekmeye başladı. Birkaç denemenin ardından ana kapı girişi, büyük bir gürültüyle yıkıldı. Yıkımda ortalık toz dumana dönerken, işçiler, zılgıt çekti. Yıkım anı başka bir işçi tarafından cep telefonu ile görüntülenirken, sosyal medyada yıkımın ilkel şartlarda yapıldığı eleştirileri yer aldı. Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Güncel Şanlıurfa Güncel Haberler

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