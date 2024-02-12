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İşçiler İşten Atıldıkları İçin Eylem Yaptı

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, sendikaya üye oldukları için işten atıldıklarını öne süren işçiler, eylem yaptı. İşverene sağduyulu davranma çağrısı yapıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, sendikaya üye oldukları için işten atıldıklarını öne süren işçiler, eylem yaptı.

Osman Yılmaz Mahallesi İstanbul Caddesi'nde otomobil camı üreten fabrikadan Kristal İş Sendikası'na üye oldukları için çıkarıldığını ileri süren bir grup, fabrikanın önünde toplanarak işveren aleyhine slogan attı.

Protestoya destek veren Kristal-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Faruk Aslan, gazetecilere, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının istediği yüzdelik dilimi sağladıklarını ancak fabrikanın, üyelerinin işine son verdiğini ifade etti.

Sendikaya üyeliğin anayasal hak olduğunu anımsatan Aslan, firmaya ait Ankara ve Gebze'deki fabrikalardan 24 kişinin atıldığını söyledi.

Aslan, "Tek derdimiz burada ekmeğimize katkı vermek. Ekmeğimizi, alın terimizi çoluk çocuğumuza götürmektir." dedi.

Hem fabrikanın çalışmasını hem de hak ettikleri ücreti almayı istediklerini vurgulayan Aslan, işverene sağduyulu davranma çağrısında bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

Kocaeli Gebze Ekonomi Güncel Haberler

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