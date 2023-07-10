Tekirdağ Çorlu'da işçileri taşıyan servis minibüsünün otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

İşçi servisinin otomobille çarpıştığı kaza kamerada

TEKİRDAĞ Tekirdağ Çorlu'da işçileri taşıyan servis minibüsünün otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kaza, Muhittin Mahallesi Bağlariçi 3. Sokak üzeri Nehir Pastanesi önünde meydana geldi. İşçileri evine bırakmak üzere Reşadiye Mahallesi istikametine seyreden Emirhan Ö. idaresindeki 59 ADA 552 plakalı işçi servis minibüsü ile Şehit Hamza Çavuş Sokak'tan çıkış yapan Mehdi D. yönetimindeki 59 MA 1127 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonrası işçi servisindeki 1 yolcu yaralandı. Yaralı vatandaş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan mahalle sakinleri, Bağlariçi 3. Sokak ile Şehit Hamza Çavuş Sokak kavşağında meydana gelen kazaların sık yaşandığına dikkat çekiyor.