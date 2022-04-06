İŞÇİ SERVİSİ İLE TIR ÇARPIŞTI, ÇOK SAYIDA YARALI VAR

GEBZE, KOCAELİ (DHA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesi Gebze Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (GEBKİM) C kapısı karşısında işçi servisi ile TIR çarpıştı. Meydana gelen kazada çok sayıda kişi yaralandı. 112 ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

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KOCAELİ (DHA)