İŞÇİ SERVİSİ İLE TIR ÇARPIŞTI, ÇOK SAYIDA YARALI VAR - Haberler

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İŞÇİ SERVİSİ İLE TIR ÇARPIŞTI, ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Kocaeli'nin Gebze ilçesi Gebze Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (GEBKİM) C kapısı karşısında işçi servisi ile TIR çarpıştı.

GEBZE, KOCAELİ (DHA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesi Gebze Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (GEBKİM) C kapısı karşısında işçi servisi ile TIR çarpıştı. Meydana gelen kazada çok sayıda kişi yaralandı. 112 ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

KOCAELİ (DHA)

İŞÇİ SERVİSİ İLE TIR ÇARPIŞTI, ÇOK SAYIDA YARALI VAR

İŞÇİ SERVİSİ İLE TIR ÇARPIŞTI, ÇOK SAYIDA YARALI VAR

İŞÇİ SERVİSİ İLE TIR ÇARPIŞTI, ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Organize Sanayi Bölgesi, Kocaeli, Gebze, işçi, Güncel, Haberler

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