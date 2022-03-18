İşçi servisi devrildi, 16 madenci ölümden döndü

Zonguldak'ta 16 madenci, bindiklerin servisin kaza yapması sonucunda ölümden döndü.

Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde Çaycuma ilçesi Perşembe beldesinde meydana geldi. İddiaya göre, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessesinde çalışan 16 madencinin bindiği 67 ZK 319 plakalı işçi servisi, yoğun kar yağışı nedeniyle kaza yaptı. Kazada yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. Devrilen araçtaki madenciler, kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, araç çekici yardımıyla yoldan çekildi Zonguldak'ta 16 madenci, bindiklerin servisin kaza yapması sonucunda ölümden döndü.

Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde Çaycuma ilçesi Perşembe beldesinde meydana geldi. İddiaya göre, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessesinde çalışan 16 madencinin bindiği 67 ZK 319 plakalı işçi servisi, yoğun kar yağışı nedeniyle kaza yaptı. Kazada yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. Devrilen araçtaki madenciler, kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, araç çekici yardımıyla yoldan çekildi.

(Emre Can Bayram/ İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel