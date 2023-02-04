İşçi servis minibüsü buzlanan yolda devrildi: 2 yaralı Güncel Haberler AKSARAY'da, buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünü yitirdiği işçi servis minibüsü, sulama kanalına devrildi. AKSARAY'da, buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünü yitirdiği işçi servis minibüsü, sulama kanalına devrildi. Kazada, 2 kişi yaralandı. Kaza, saat 08.00 sıralarında Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Aksaray Organize Sanayi'ndeki bir fabrikaya işçileri taşıyan Hasan Kahraman (35) yönetimindeki 68 S 0527 plakalı minibüs, buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp, sulama kanalına devrildi. Kazada araçta bulanan 10 kişiden Suriye uyruklu Hüseyin Elkadir (21) ile kardeşi Ahmet Elkadir (16) yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Aksaray Güncel Haberler

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