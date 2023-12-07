İşçi Partisi lideri Keir Starmer'a Gazze tepkisi

İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer'a, Gazze'de ateşkes çağrılarını desteklemediği için tepki gösteren bir kişi, "Keir, ateşkes çağrısı yapmadan önce Filistin'de daha kaç çocuğun ölmesi gerekiyor? İnsanlığınız nerede?" diye sordu.

İngiltere'de ana muhalefet lideri Starmer, İskoçya İşçi Partisi'nin gala yemeğine katılmak üzere Glasgow'a tren yolculuğunda ve yolculuk sonrası tren istasyonunda vatandaşların Gazze tepkisiyle karşılaştı.

Yolculuk esnasında yanına yaklaşan bir kişi, "Keir, ateşkes çağrısı yapmadan önce Filistin'de daha kaç çocuğun ölmesi gerekiyor? 7 binden fazla çocuk öldü. 7 binden fazla çocuk İsrail tarafından katledildi. Bu kabul edilemez. Peki insan haklarına nerede? Demokrasi nerede?" sorularını yöneltti.

Keir Starmer'ın sessiz kaldığı anlarda güvenlik çalışanları, ana muhalefet liderine tepki gösteren kişiyi yanından uzaklaştırmaya çalıştı.

Bu sıra Starmer'ı sorular sormaya sürdüren kişi, barış ve demokrasi istediğini söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

"Filistinliler söz konusu olduğunda bunların hiçbirini göremiyoruz. 7 bin çocuk. Daha kaç kişinin ölmesi gerekiyor? 20 bin kişi. Daha kaç kişinin ölmesi gerekiyor? Bu kabul edilemez. İnsanlığınız nerede? İnsanlığınız nerede?"

Trenden indikten sonra istasyondaki bir grubun protestoyla da karşılanan Starmer'ın yanına yaklaşan aynı kişi, bu kez de "Keir Starmer, İsrail'in Gazze'deki soykırımını kolaylaştırıyorsun. Çocukların öldürülmesini durdurun. 7 binden fazla bebeğin katledilmesini durdurun." ifadelerini kullandı.

"Filistin'e özgürlük" ve "Soykırımı durdurun" sloganları atan kişi, Keir Starmer'ı arkasından yürüyerek, "Gazze'de bebeklerin öldürülmesinden siz sorumlusunuz. Gazze'de bebeklerin öldürülmesinden siz sorumlusunuz. Yazıklar olsun size." dedi.

İşçi Partisi lideri Starmer, hem partisinden çok sayıda milletvekili hem de kendi seçmenin Gazze'de ateşkes çağrılarını reddediyor.