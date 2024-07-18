İşçi Markete Ayakkabısız Girdi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, bir kişinin markete ayakkabılarını çıkarıp girmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Şantiyede işçi olduğu öğrenilen bir kişi, İsmet İnönü Mahallesi'ndeki markete geldi.

Marketin kapısında ayakkabılarını çıkaran işçi, çoraplarıyla içeriye girdi.

Market sahibi Ahmet Pembe'nin, "çıkartmanıza gerek yok" demesine rağmen, ayakkabılarının kirli olduğunu belirten işçi, alışverişini bu şekilde yaptı.

O anlar marketin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Market sahibi Pembe, gazetecilere, müşterisinin çoraplarıyla markete girip alışveriş yaptığını anlatarak, "Çıkartma dememe rağmen maalesef çıkarttı. 3 kişi gelmişlerdi, arkadaşlarının geçmesine izin vermedi. Düşüncesi bizi duygulandırdı." dedi.

Pembe, sosyal medyasında paylaştığı o anlara ilişkin görüntülerin çok sayıda beğeni ve yorum aldığını kaydetti.