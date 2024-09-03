Üye Girişi
Haberler

İşçi Kıtlığı Nedeniyle Çiftçi Kendi Hasadını Yapıyor

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Samandağ ilçesinde erkenci mandalina hasadına başlayan çiftçi, işçi kıtlığı nedeniyle bahçesinde hasadını tek başına yapıyor. İşçi yevmiyelerinin yüksek olması ve çalışacak işçi bulunamaması çiftçileri zor durumda bırakıyor.

Erkenci mandalina hasadında çalışacak işçi bulamayan bahçe sahibi, 10 dönümlük bahçesinde hasada tek başına başladı

Çiftçi Gökmen Ekiz: "İşçi kıtlığında amele bulamıyoruz ve mecburen kendi hasadımızı kendimiz yapıyoruz"

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde 10 dönümlük arazisinde erkenci mandalina hasadına başlayan çiftçi Gökmen Ekiz, Bin TL'yi bulan işçi yevmiyeleri ve işçi kıtlığı yaşandığı bu günlerde bahçesinde hasadını tek başına yapıyor.

Türkiye'nin en önemli tarım şehirlerden olan Hatay'da, sonbahar mevsimine girilirken narenciye ürünlerinin hasadına başlandı. Samandağ ilçesi Çanakoluk Mahallesi'nde çiftçilik yapan Gökmen Ekiz, 10 dönümlük tarım arazisinde erkenci mandalina hasadına başladı. 10 dönümlük arazisinde hasat yapan çiftçi Ekiz, yevmiyelerin Bin TL'yi bulması ve çalışacak işçi bulamaması nedeniyle bahçesinde hasadı tek başına yapıyor. Kış aylarında yaşanan dolu yağışlarının ürüne zarar verdiği mandalina tarladan 20 TL'den alıcı buluyor.

"İşçi kıtlığında amele bulamıyoruz ve mecburen kendi hasadımızı kendimiz yapıyoruz"

10 dönümlük tarım arazisinde erkenci mandalina hasadı yapan Gökmen Ekiz, "10 dönüm olan arkamızdaki bahçemizde erkenci mandalina da hasat başladı. İşçi kıtlığında amele bulamıyoruz. Mecburen kendi hasadımızı kendimiz yapıyoruz. Tek başına yapmak zor oluyor. Yetiştirmek ve pazarlamak zor oluyor. Hasat çok zayıf gidiyor. Hasadın zayıf olmasında birinci etkeni dolu yağması oldu. Bir başka etkende işçinin olmamasından kaynaklanıyor. Geçen yıl verim olarak hava şartlarından dolayı ağaçlar daha yüklüydü. Geçen yıl ki ürünler 2 TL'den satılamadı. Bu yıl meyve az oldu. Mevsimsel olarak ağaçların çiçek açma dönemlerinde havalar çok sıcaktı ve çok etkin oldu. Verimi az oldu ama buna rağmen pazarlama sıkıntısı çekiyoruz" dedi.

"Bugün bin liradan aşağı çalışacak işçi bulamıyorsun"

İşçilerin günde bin TL istediğini ifade eden Gökmen Ekiz, ürünün tarla fiyatının 20 TL olduğunu belirterek "İşçiler çok yüksek bir ücret istiyorlar. Bugün bin liradan aşağı çalışacak işçi bulamıyorsun. İşçilerin toplayacağı en fazla 300-400 kilo olacak. Pazarlamaya geldiğin zaman topladığı 500-600 kilo zaten onun yevmiyesine gidiyor ve geri kalanları tüccara kalıyor. Bize bir şey kalmıyor. Tarladan tüccara kalsa 5-6 TL'den alacak ama çiftçiyi kurtaracak para 20 TL'den aşağı değildir. Marketlerde tam olarak aldığımız tanıdıklarımızdan aldığımız bilgilere göre 35- 40 TL'den satılıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Çiftçilik Samandağ Ekonomi Güncel Tarım Bahçe Hatay

Cezaevine gönderilen Narin'in amcasının ilk ifadesi ortaya çıktı

Cezaevine gönderilen Narin'in amcasının ilk ifadesi ortaya çıktı

 Bakan Tunç: Narin'in anne ve babasından alınan kan örnekleri amcasının arabasındakilerle eşleşti

Bakan Tunç: Narin'in anne ve babasından alınan kan örnekleri amcasının arabasındakilerle eşleşti

 Yok böyle olay! Kasım Gülpınar istifa ettiği Yeniden Refah'ın üyesi bile değilmiş

Yok böyle olay! Kasım Gülpınar istifa ettiği Yeniden Refah'ın üyesi bile değilmiş
Bu gece yarısından itibaren otogaza 1 lira 30 kuruş zam gelmesi bekleniyor

Bu gece yarısından itibaren otogaza 1 lira 30 kuruş zam gelmesi bekleniyor
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGESİ: KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgesi nereden sorgulanır? 3 EYLÜL MÜGE ANLI CANLI İZLE! ATV CANLI İZLEME LİNKİ Mehmet Yörük olayı nedir? Müge Anlı Mehmet Yörük olayı ne? GELİNİM MUTFAKTA 3 EYLÜL 2024 CANLI İZLE || Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta sunucusu değişti mi? Nursel Ergin neden yok? ROBLOX AÇILDI MI? 3 EYLÜL ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK? Roblox neden engellendi? Roblox ile ilgili son gelişmeler... TÜİK AĞUSTOS ENFLASYON ORANLARI: TÜİK enflasyon rakamları açıklandı mı? TEFE TÜFE oranları ne zaman açıklanacak? SON DAKİKA: Az önce deprem mi oldu? 3 Eylül en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! 3 EYLÜL TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? 3-4 Eylül Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Ereğli, Karatay, Akşehir elektrik kesintisi MasterChef Kazandibi tarifi! En güzel Kazandibi tarifi! Kazandibi tarifi nasıl yapılır? Kazandibi için malzemeler! 3-4 Eylül Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Muratpaşa, Konyaaltı elektrik kesintisi 3-4 Eylül Bursa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İnegöl, Osmangazi, Gemlik elektrik kesintisi
title