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İşçi Emeklisi İçin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den Destek Çağrısı

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Trabzon'da dinlediği işçi emeklisi tarafından dile getirilen maddi sıkıntıları duydu. Emekli vatandaşın yaşadığı zorlukları anlatması üzerine Akşener, destek çağrısında bulundu.

Haber: MERVE GÜVEN / Kamera: DURSUN ALKAYA

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Trabzon'da dinlediği işçi emeklisi; "35 sene çimentoda çalıştım. 13 sene de fazla çalıştım. Sekiz bin lira maaşım var. Ağlayacağım. Evde hanımla her gün kavga. Yaşım 64. Bin 600 lira kiram beş bin lira oldu. Yüzde 100 versen ne olacak" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Trabzon'da vatandaşlarla sohbet etti. Bir vatandaş, Akşener'e şunları söyledi:

"Biz çok iyi değiliz. İyi olacağız inşallah. Geçinemiyoruz. Üç tane çocuğum var, üçü de okuyor. Bir tanesi küçük. Kirada duruyorum. 5 bin lira kira veriyorum. Doğal gaz 3-4 bin liradan aşağı gelmiyor. Kocam, güvenlik görevlisi; aldığı asgari ücret. Yetmiyor. Dün akşam kahvaltı yaptık. Duysun. Gizli saklımız yok. Zeytin, peynir…"

Bir emekli, şunları söyledi:

"Şurada emekli vatandaşlar, hep bankta oturuyor. Diğerleri de orada 15-20 lira çay parası veremediği için şurada oturuyor. 35 sene çimentoda çalıştık. 7 bin küsur ile emekli oldum. 13 sene de fazla çalıştım. Sekiz bin lira maaşım var. Kamu kesiminde çalışan, küçümsemiyorum, bir paspasçı ile beraber, bir çaycı; yıl başında 30 – 35 bin liranın hesabını yapıyor. Medya da habire gözüme sokuyor, memur maaşı diye. 8 bin lira. Ben teknik personeldim, sekiz bin lira. Ağlayacağım. Evde hanımla her gün kavga. Yaşım 64. Bin 600 lira kiram beş bin lira oldu. Özelleştirmeden de atıldık, oradan da yedik devletten tekmeyi. 8 bin lira da maaşım var. Ben devletin kasasından yemedim, çalıştım devletin kasasına para koydum. Yüzde 100 versen ne olacak. Beş altı seneden beri, şurada çay içmedim."

Kaynak: ANKA / Güncel

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