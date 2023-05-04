İşçi Bayramı Tatilinde Shanghai Kentini 15 Milyondan Fazla Turist Ziyaret Etti

SHANGHAİ, 4 Mayıs (Xinhua) -- Çin'de beş gün süren İşçi Bayramı tatilinde 15,6 milyondan fazla kişinin ziyaret ettiği Shanghai kentinin turizm gelirleri 18,9 milyon yuana (yaklaşık 2,7 milyar ABD doları) ulaştı.

SHANGHAİ, 4 Mayıs (Xinhua) -- Çin'de beş gün süren İşçi Bayramı tatilinde 15,6 milyondan fazla kişinin ziyaret ettiği Shanghai kentinin turizm gelirleri 18,9 milyon yuana (yaklaşık 2,7 milyar ABD doları) ulaştı.

Shanghai Belediyesi Kültür ve Turizm İdaresi Çarşamba günü yaptığı açıklamada, tatil boyunca 300'den fazla kültür ve turizm etkinliğinin gerçekleştirildiğini açıkladı.

Kentin önde gelen turizm merkezlerini yaklaşık 6,4 milyon kişi ziyaret etti. Shanghai'daki otellerin ortalama doluluk oranı, 2019'un aynı dönemine göre 12 yüzde puan artışla yüzde 71 oldu.

Başlıca ulusal somut olmayan kültürel miras projelerinden biri olan Shanghai Longhua Tapınağı Fuarı, İşçi Bayramı tatilinde yeniden açıldı ve yaklaşık 70.000 kişi tarafından ziyaret edildi.